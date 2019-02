Formazione e Lavoro



Corso gratuito per prepararsi al mondo del lavoro

martedì, 26 febbraio 2019, 09:37

Il Centro di Cittadinanza dell’Oltreserchio “Il Bucaneve”, in collaborazione con La divina carriera, blog di consigli professionali, presentano un corso gratuito per preparare i giovani ad affrontare il mercato del lavoro.

Il corso è tenuto da Simone Bigongiari, career counselor e blogger de “La divina carriera”. Il percorso si intitola “Come prepararsi al mondo del lavoro” e si articola in tre incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno, in cui verranno affrontate tematiche relative alla ricerca di lavoro e alla preparazione degli strumenti necessari per entrare con il piede giusto nel mondo del lavoro: preparare un curriculum, affrontare un colloquio, gestire nel modo migliore i propri profili social e gli altri strumenti che la società contemporanea mette a disposizione. Tutto questo per rendere efficace la ricerca verso una posizione lavorativa tale da favorire una carriera professionale di successo.

Dice Simone Bigongiari «Trovare lavoro oggi è una pratica molto stressante e talvolta non dà i risultati positivi sperati nel breve tempo. Il problema, però, non risiede nella difficoltà di trovare opportunità, ma nell’approcciarsi nel modo sbagliato. Con questo corso si vogliono offrire gli strumenti giusti per arrivare velocemente all’obiettivo»

I tre appuntamenti sono previsti: martedì 5 marzo, lunedì 11 e lunedì 18 marzo alle ore 21.00 presso il Centro di Cittadinanza dell’Oltreserchio “Il Bucaneve” in via della Chiesa, 559 a Santa Maria a Colle (LU). Al termine, per chi ha frequentato tutte le ore previste, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il seminario è a numero chiuso, per iscriversi è necessario inviare nome, cognome, numero di telefono e email all’indirizzo ladivinacarriera@gmail.com oppure aderire all’evento omonimo su Facebook e Eventbrite.

Per ulteriori informazioni si può visitare www.ladivinacarriera.com