Formazione e Lavoro



Corso per aspiranti barman a Lucca

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:15

Iscrizioni aperte per un nuovo corso di formazione a cura di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara, rivolto ad aspiranti barman. Il corso di primo livello, rivolto dunque a persone che intendono avvicinarsi per la prima volta a questa professione, avrà una durata di 30 ore e prenderà il via il 12 febbraio svolgendosi nei locali dell'Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513 - Lucca). Le lezioni, in collaborazione con Shaker Club, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 20,30 alle 23,30, con termine delle iscrizioni fissato per il 9 febbraio. Per maggiori informazioni e adesioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommecio Lucca (referente Andrea Giammattei, 0583/473126 - giammatteiandrea@confcommercio.lu.it).