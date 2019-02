Formazione e Lavoro



Formazione, Open Day alla Fondazione Campus

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:13

Open day alla Fondazione Campus. Venerdì 22 febbraio dalle ore 10 il Campus accoglierà nella sua sede in Via del Seminario a Monte San Quirico tutti i giovani interessati a lavorare nel turismo, uno dei comparti in maggiore crescita dell’economia mondiale.

Gli studenti che desiderano accedere al corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze del Turismo potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e l’ammissione alla classe 2019-2020, inoltre potranno visitare la struttura, incontrare studenti, docenti e gli altri membri dello staff Campus come i responsabili dell’ufficio Career Service, che, grazie a contatti con oltre 670 imprese del settore, avviano i laureandi all’esperienza professionale attraverso stage altamente formativi, che spesso al termine si traducono in assunzione. Fondazione Campus vanta l’83,5% di placement a sei mesi dalla laurea triennale e l’89% dalla magistrale.

Nel corso di 16 anni di attività Fondazione Campus ha continuamente aggiornato e arricchito la propria offerta formativa e didattica, avvalendosi dei migliori docenti universitari in collaborazione con l’ateneo di Pisa, di Pavia e di Lugano e investendo in strutture e servizi.

La particolare formula Campus, caratteristica distintiva della Fondazione, consente un rapporto più stretto con gli studenti, che vengono puntualmente seguiti da tutor interni alla struttura in ogni fase del loro percorso accademico: dal supporto nella ricerca alloggi per i fuorisede fino alle attività di orientamento lavorativo.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.fondazionecampus.it o telefonare al numero 0583.333420.