Formazione e Lavoro



Fosber S.p.A. ricerca giovani per incarichi di customer service

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:10

Fosber S.p.A. ricerca giovani diplomati/laureati ad indirizzo elettrico-automation da distaccare in Australia/Nuova Zelanda con incarichi di Customer Service.



Si richiede:

- Disponibilità al distacco estero almeno biennale (garantito almeno un rientro all'anno)

- Italiano fluente

- Inglese fluente



Gradita pregressa esperienza in ambito manutenzione / assistenza tecnica di almeno 2 anni.



Contratto di lavoro: Tempo determinato



Per candidature e informazioni su altre posizioni aperte: https://www.fosbergroup.com/it/chi-siamo/carriera/"