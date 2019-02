Istituto Fermi, banchi prova per studenti e aziende

Altri articoli in Formazione e Lavoro

martedì, 26 febbraio 2019, 09:37

Il percorso si intitola “Come prepararsi al mondo del lavoro” e si articola in tre incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno, in cui verranno affrontate tematiche relative alla ricerca di lavoro e alla preparazione degli strumenti necessari per entrare con il piede giusto nel mondo del lavoro

lunedì, 25 febbraio 2019, 08:41

Ancora posti disponibili per il corso gratuito "Accademia" a Lucca riservato a 15 allievi acconciatori fra i 16 e i 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e cercano un ingresso diretto al lavoro nel mondo della moda e della bellezza.

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:13

Venerdì 22 febbraio dalle 10 il Campus accoglierà nella sua sede in Via del Seminario a Monte San Quirico tutti i giovani interessati a lavorare nel turismo, uno dei comparti in maggiore crescita dell’economia mondiale

giovedì, 21 febbraio 2019, 09:56

Vuoi imparare un lavoro dopo la scuola media? Da oggi è possibile scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile. È destinato a ragazze e ragazzi in uscita dalle scuole medie che vogliono sfruttare le loro abilità e le opportunità occupazionali che...

mercoledì, 20 febbraio 2019, 10:37

Un corso di formazione per diventare “Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di manutenzione/riparazione” ed entrare rapidamente nel mondo del lavoro

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:27

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, provenienti da privati e da agenzie di lavoro, pubblicate presso lo sportello Informagiovani del comune di Lucca e aggiornate al 18 febbraio