Tutte le offerte di lavoro allo sportello Informagiovani

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:27

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, provenienti da privati e da agenzie di lavoro, pubblicate presso lo sportello Informagiovani del comune di Lucca e aggiornate al 18 febbraio.



OFFERTE DAI PRIVATI

RIF IG 13/19 Data di Pubblicazione 05/02/2019

AZIENDA TURISMO E ANIMAZIONE

Ricerca

200 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti: Requisiti: Maggiore età, persone solari con predisposizioni ai contatti umani, flessibilità, entusiasmo e avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo, bella presenza, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi ( disponibilità minima luglio e agosto.

Luogo di lavoro: Villaggi turistici Italia

Periodo di lavoro: Maggio 2019 – Ottobre 2019

Tipologia di contratto: a tempo determinato

RIF IG 13/19 Data di Pubblicazione 05/02/2019

GELATERIA

Ricerca

N. 1 BANCONISTA

Requisiti: Conoscenza della lingua inglese

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: Tempo determinato dal 1 Marzo 2019

RIF IG 08/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca

N. 1 NUTRIZIONISTA

Requisiti: Laurea, gradita esperienza nel settore sportivo.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: Collaborazione

RIF IG 07/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca

N. 1 RESPONSABILE COMMERCIALE e 1 CONSULENTE VENDITA.

Requisiti: Esperienza,conoscenza marketing. Conoscenze informatiche e ottimo utilizzo per uso commerciale dei social network. Patente e Automunito.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: lavoro accessorio

RIF IG 06/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca ISTRUTTORI ( fitness, pilates, personal trainer, insegnanti danza moderna e contemporanea, avviamento alla danza, hip hop)

Requisiti: Esperienza, gradita laurea in Scienze Motorie, patente, automunito.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: lavoro accessorio

RIF IG 05/19 Data di Pubblicazione 18/01/2019

COMUNICAZIONE ONLINE ICT

Ricerca

1 WEB DESIGNER – WEB DEVELOPER

Requisiti: Esperienza nel settore, Diploma o Laurea, conoscenza della lingua inglese - Conoscenze informatiche: Html, CSS, JS PHP MySQL - Esperienza con WordPress e Prestashop - Patente e Automunito

Luogo: Lucca

Orario: 9-13 14-18

Tipologia di Contratto: Subordinato, Collaborazione, Autonomo - tempo Indeterminato

RIF IG 04/19 Data di Pubblicazione 18/01/2019

Azienda Gomma e Plastica Ind.

Ricerca

1 STAGISTA JUNIOR CONTROLLER

Requisiti: Laurea in Economia e Commercio/ Laurea in Ingegneria Gestionale, buona conoscenza della lingua inglese e Ottimo excell

Altri Requisiti: Capacità di analisi Reporting e precisione Richiesta Patente e Automunito/a

Luogo di lavoro: Capannori

Orario di lavoro: 8-12 14-17

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare (3 mesi)



RIF IG 03/19 - 07/01/19

AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Ricerca

2 CAMERIERE/I

Requisiti: Diploma, esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione, conoscenza della lingua inglese

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: 18-24

Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (da 6 mesi a 2 anni)

RIF IG 02/19 - 07/01/19

AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Ricerca

1 CUOCO / AIUTO CUOCO

Requisiti: Esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: 12-15 18-23

Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (da 6 mesi a 2 anni)

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

RIF IG 12/19 - 05/02/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 2 OPERAI CARTARI

Requisiti: Diploma tecnico o professionale ( indirizzo meccanico, elettrico/elettronico, informatico)

Esperienza nel settore, anche per brevi picchi di produzione; Adesione al progetto Garanzia Giovani

Luogo di lavoro: Provincia di Lucca

Orario di lavoro: Turni diurni e notturni con possibilità di turni a ciclo continuo

Tipologia di contratto: Tempo determinato (tre mesi)



RIF IG 11/19 - 30/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 AIUTO CUOCO/A

Requisiti: Esperienza in analoga mansione

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Part time

Tipologia di contratto: Tempo determinato con possibilità di proroga

RIF IG 10/19 - 29/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 STAGISTA RECEPTIONIST

Requisiti: Diploma, gradito indirizzo chimico, buona conoscenza della lingua inglese, buon uso pc word ed excel Patente b.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare Giovanisì: 3 mesi + 3 mesi

RIF IG 09/19 - 28/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 STAGISTA RECEPTIONIST

Requisiti: Diploma o Laurea, conoscenze informatiche word ed excel, conoscenza della lingua inglese, patente b. Appartenente alle categorie protette.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare Giovanisì: 3 mesi + 3 mesi

RIF IG 01/19 - 04/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTA/O CONSEGNE E MAGAZZINO

Requisiti: Diploma, conoscenze informatiche di base, patente b..

Luogo di lavoro: Porcari + spostamenti

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: 3 mesi

