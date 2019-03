Formazione e Lavoro



Al via un corso di formazione gratuito per lavorare nel settore della chimica farmaceutica

venerdì, 8 marzo 2019, 12:31

Un corso di formazione interamente gratuito per diventare “Tecnico di elaborazione, definizione, aggiornamento e gestione di procedure aziendali in materia di assicurazione di qualità” ed entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

Il percorso formativo fa parte del progetto strategico PharmaPRO ed è organizzato e promosso da Regione Toscana e l’agenzia formativa Fondazione Campus studi del Mediterraneo, capofila di ATS con Kedrion S.p.A., Lusochimica S.p.A., Università di Pisa, Fondazione Vita – Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita.

Nello specifico il corso intende contribuire a realizzare un circuito virtuoso nella filiera chimico-farmaceutica che consenta la realizzazione di un “Sistema degli apprendimenti” fra le imprese della filiera e gli organismi deputati allo sviluppo ed alla promozione dell’innovazione e della conoscenza. Realizzare un progetto formativo innovativo e focalizzato sulle reali esigenze delle imprese del settore. L’intervento si pone quale obiettivo prioritario lo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche necessarie a progettare, sviluppare e gestire processi e procedure. Si propone inoltre di inserire nelle PMI dei settori di destinazione del progetto soggetti tecnicamente capaci di presidiare i processi del controllo qualità: capaci di inserirsi positivamente nelle organizzazioni aziendali, gestendone i processi comunicativi interni attinenti al ruolo e quelli commerciali con i clienti, tenendo uno stile di tipo “consulenziale”,esprimendo cioè la capacità versatile di interagire con le attese ed i bisogni del cliente, per offrire le soluzioni progettuali tecnico-economiche più idonee ed economiche, consapevoli nell’applicare l’innovazione e che mostrino attitudini al problem solving e all’ideazione creativa.

Il corso si svolgerà da marzo a dicembre 2019 per un totale di 600 ore (370 ore di aula/laboratorio, 30 ore di accompagnamento e 200 ore di stage aziendale). I posti disponibili sono 10, si cui il 30% prioritariamente riservato alle donne. Per accedere al corso bisogna essere maggiorenni, disoccupati, inoccupati o inattivi iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente; occorre inoltre essere in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o avere almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per i cittadini non comunitari, è necessario anche essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 13 di giovedì 14 marzo 2019.

Il prossimo lunedì, 11 marzo, alle ore 11 presso il centro per l’impiego della Valle del Serchio, sede di Fornaci di Barga, si terrà un incontro pubblico per presentare il corso. Un altro open day è in programma il giorno successivo, martedì 12 marzo, alle ore 15 presso la sede di Fondazione Campus.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0583 333420 o inviare una e-mail a info@fondazionecampus.it.