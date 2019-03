Formazione e Lavoro



Anpana Lucca: iniziato il corso regionale di protezione civile

domenica, 31 marzo 2019, 09:58

Ha preso il via ieri, 30 marzo, presso la sede operativa dì Anpana Lucca a S.Alessio, il "Corso Base Regionale per Volontari dì Protezione Civile", a indirizzo Zoofilo, organizzato dalla suddetta associazione di volontariato. Oltre 20 i partecipanti al corso tra volontari operativi dì Anpana Lucca e Anpana Siena e aspiranti volontari che, terminato il corso, entreranno a far parte del Nucleo Ecozoofilo dì Protezione Civile dì Anpana Lucca.



I volontari, opportunamente preparati, si occuperanno, oltre che degli interventi "tradizionali" dì protezione civile, dell'assistenza e soccorso degli animali sulle calamità come disposto dal D.Lgs 01/2018 che, finalmente, ha riconosciuto la figura del volontario che interviene nelle emergenze a favore degli animali siano essi d'affezione che da reddito.



Il corso si compone dì 4 lezioni, 3 presso la sede operativa dì Anpana Lucca (30/3-06/4-13/4) ed una presso la sala riunioni del comune dì Capannori (10/4), ed avrà una durata dì 16 ore complessive. Le lezioni sono tenute da personale esperto del settore tra tecnici comunali, provinciali, regionali, formatori e Disaster Manager. Chi volesse entrare a far parte dì Anpana Lucca, in attesa dì un prossimo, ulteriore, corso base regionale, può contattare il 366/2780347.