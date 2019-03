Formazione e Lavoro



Corso base regionale per volontari di protezione civile ad indirizzo zoofilo: aperte le iscrizioni

lunedì, 11 marzo 2019, 11:11

Inizierà a fine mese, con il patrocinio dei comuni di Lucca e Capannori, il primo Corso Base Regionale per volontari di Protezione Civile con indirizzo zoofilo da inserire nel Nucelo Ecozoofilo dell'Associazione ANPANA Lucca.



L'Associazione, infatti, unica nella nostra Provincia, in caso di calamità e/o emergenze, interviene, oltre che sui cittadini, anche su soccorso e assistenza degli animali con personale appositamente preparato. Il corso, approvato lo scorso febbraio dal Dirigente alla Protezione Civile della Regione Toscana, Ing. Bernardo Mazzanti, avrà una durata di circa 16 ore e sarà gratuito. 20 il numero massimo di partecipanti ammessi ed è aperto sia a volontari già inseriti in Anpana Lucca, sia ai cittadini che vogliano avvicinarsi a questo nuovo "ramo" del volontariato di Protezione Civile che, finalmente, con il nuovo Codice di Protezione Civile dello scorso gennaio 2018, potrà anche assistere e soccorrere gli animali sulle calamità e/o sulle emergenze varie.



Il corso è tenuto da personale specializzato del Settore e/o docenti provenietni da Enti Locali. Queste le date e gli orari del Corso: 30/03 (dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30), 06/04 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30), 10/04 (dalle ore 20.00 alle ore 24.00), 13/04 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa). Le lezioni del 30/03, 06/04 e 13/04 si svolgeranno presso l'UDA - Ufficio Diritti Animali di Anpana Lucca a S.Alessio, Via S.Alessio n. 2145 (locali ex Circoscrizione n.6), mentre la lezione del 10/04 si svolgerà presso la sala riunioni del Comune di Capannori in Piazza Aldo Moro a Capannori.



"Ci auguriamo, fa presente il Responsabile Nazionale Protezione Civile Anpana Onlus, Angelo Bertocchini, di poter raggiungere un numero soddsfacente di iscritti così da poter incrementare il numero di operatori di protezione civile di Anpana Lucca che dovranno intervenire anche a favore degli animali colpiti da emergenze varie".



Per informazioni e iscrizioni telefonare ai numeri 366/2780347 - 389/8439734 oppure inviare e-mail a sezione.lucca@anpana.net. Scadenza iscrizioni il 28/03/2019.