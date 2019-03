Formazione e Lavoro



Inaugurata a Lucca una nuova agenzia formativa

mercoledì, 6 marzo 2019, 10:16

Dal dicembre 2018 è attiva a Lucca una nuova agenzia formativa che eroga corsi nel settore del turismo, dell’amministrazione e settore socio-sanitario. Si chiama Kleis Formazione, un nome di origine greca, “Kleis”, che significa chiave. A febbraio l’agenzia ha ricevuto l'accreditamento della Regione Toscana.



Si tratta di un riconoscimento importante della qualità del lavoro. Per l'occasione i titolari, Luisa Viscomi e Matteo Pieri, vogliono festeggiare l'avvio delle attività formative con tutti i collaboratori, i corsisti, gli amici e le realtà del territorio. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo alle ore 18.30 presso la sede in via A. Catalani 46, Lucca.



“Ci piace pensare alla sede dell'agenzia come a un luogo aperto alle idee e alle novità, indispensabili per alimentare l'attività formativa. Per questo in occasione dell'inaugurazione e per tutto il mese successivo la sede ospiterà la mostra fotografica "Calafata Republic Anteprima" di Nico Cerri, un approfondimento che tocca tematiche di grande attualità come il lavoro, l'ambiente, l'etica e l'integrazione.”