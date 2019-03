Formazione e Lavoro



Sicurezza sul lavoro, via al progetto "Non Cadiamoci-Bis"

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:15

Si chiama "Non cadiamoci-bis", il secondo atto del progetto di formazione e prevenzione alla sicurezza sul lavoro che la Scuola Edile – CPT Lucca gestisce sul territorio provinciale e che è rivolto, nello specifico, agli addetti che operano su ponteggi, coperture o altre parti in quota di edifici.



"La metà degli infortuni mortali che si registrano nell'edilizia – ricorda Corrado Bernardi, responsabile dell'Area Sicurezza per l'ente di via delle Fornacette – sono causati da caduta dall'alto. E' un elemento fondamentale su cui dobbiamo intervenire, approcciando il problema sia dal punto di vista delle imprese, sia dei singoli lavoratori".



Il progetto, finanziato dall'Inail e attivo da marzo a tutto il mese di maggio, è inserito in uno specifico protocollo d'intesa sottoscritto fra la Direzione Toscana dell'ente previdenziale e il Coordinamento regionale CPT. Offre gratuitamente alle aziende partecipanti l'opportunità di ricevere una visita in cantiere da parte dei tecnici della Scuola Edile, per attività di assistenza e consulenza sulla gestione del lavoro in quota o che, comunque, espone al pericolo di cadute dall'alto; inoltre, dà libero accesso a uno dei corsi predisposti sull'argomento dall'ente, per migliorare la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi anti caduta: installazioni di ancoraggi e linee vita, uso dei numerosi dispositivi di sicurezza ed esperienze "pratiche" in laboratorio.



"L'adesione a questo progetto, oltre a essere gratuita – sottolineano Simone Bianchi e Gabriele Gerini, presidente e vice dell'Ente Scuola Edile – CPTLucca – può far accedere le aziende alla riduzione dei contributi Inail dovuti per legge. E' un'occasione importante: speriamo di ripetere e superare il buon numero di partecipanti che, anche sul nostro territorio, il progetto è riuscito a coinvolgere nella sua prima edizione".



Per aderire, è necessario scaricare il modulo di adesione dal sito www.scuolacpt.luccaedile.it/non-cadiamoci-bis/, compilarlo e trasmetterlo all'indirizzo di posta elettronicascuolacpt@luccaedile.it, con oggetto NON CADIAMOCI 2. Ulteriori informazioni allo 0583-55555.