Formazione e Lavoro



Tre workshop rivolti a insegnanti ed educatori: l’integrazione di alunni con difficoltà di apprendimento e comportamentali

giovedì, 7 marzo 2019, 09:26

di giulia del chiaro

L’associazione LU.CE Onlus organizza tre domeniche dedicate all’integrazione di bambini con difficoltà di apprendimento e comportamentali, rivolte a insegnanti ed educatori che lavorano a contatto con queste problematiche, che si terranno il 17-24 marzo e il 7 aprile al centro Light-Lab (via Giovannetti 240, Lucca) al costo di 120 euro per ogni modulo.

Lo scopo del corso, tenuto dalla dottoressa Loredana Lembo, psicologa dell’educazione, è quello di formare queste figure professionali per renderle capaci di creare interventi efficaci per integrare alunni con difficoltà all’interno della classe. Il percorso è suddiviso in tre giornate, con orario 9-13 e 14-17, durante le quali verrà trattato ogni livello scolastico: la prima lezione del 17 marzo affronterà la scuola dell’infanzia, quella del 24 marzo la scuola primaria e l’ultima del 7 aprile quella secondaria.

Durante le tre giornate verrà richiesto ai partecipanti di riportare i casi reali con cui lavorano a partire dai quali costruire la discussione ed introdurre diverse strategie di intervento: per sviluppare il gioco senso-motorio, per organizzare il setting scolastico, per potenziare il sistema esecutivo attentivo e per la gestione di comportamenti oppositivo-provocatori.

Ogni partecipante potrà iscriversi a ciascun modulo in modo separato a seconda delle sue esigenze professionali e della sua formazione.

Il costo di ogni modulo è di 120 euro (iva inclusa). Per informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito web dell’associazione (www.associazioneluceonlus.it), chiamare il numero 3890657755 o scrivere alla email Associazioneluce@yahoo.it.