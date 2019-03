Formazione e Lavoro



Ultimi giorni per diventare acconciatore con il corso gratuito "Accademia"

lunedì, 11 marzo 2019, 10:23

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito "Accademia" a Lucca riservato a 15 allievi acconciatori fra i 16 e i 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e cercano un ingresso diretto al lavoro nel mondo della moda e della bellezza. Lo organizza con fondi regionali l'agenzia formativa Per-Corso insieme all'ISI Pertini.

Il corso è interamente gratuito, finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020, e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Prevede 2100 ore, di cui 800 di alternanza scuola-lavoro, e si svolgerà indicativamente da aprile 2019 a aprile 2021 nei locali dell'agenzia formativa, in via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca.

La figura professionale che esce da questo corso opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza; è in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli. A seguito del superamento dell'esame finale sarà rilasciata la qualifica di livello 3EQF "Addetto acconciatore".

Scadenza iscrizioni: lunedì 18 marzo 2019. Per informazioni: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13 a Per-Corso Agenzia Formativa, 0583/33.33.05, segreteria@per-corso.it.