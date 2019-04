Formazione e Lavoro



Corso gratuito per soccorritori di livello base e avanzato

martedì, 30 aprile 2019, 10:03

La Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto organizza un "Corso per soccorritori sanitari livello di base ed avanzato ed operatori di protezione civile". L'inizio del corso è fissato per il 2 maggio alle 21.

Tutte le lezioni saranno tenute da personale operante nel settore dell'emergenza sanitaria e si svolgeranno a San Leonardo in Treponzio presso l'Auditorium della biblioteca comunale "Il Melograno", sito in Via di Tiglio, 446.

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono intraprendere un impegno di volontariato nelle Misericordie e a chi semplicemente vuole saperne di più sulle nozioni di Primo Soccorso, sempre utili per non trovarsi totalmente "incapaci" di fronte a chi dovesse avere bisogno di immediata assistenza.

Il corso è quindi aperto a tutta la popolazione.

Per l'iscrizione al livello di base è necessario avere un'età minima di 16 anni ed essere in possesso di un certificato medico di idoneità psicofisica. Per accedere al Livello Avanzato e al corso di Protezione Civile è necessario aver compiuto il 18° anno di età e, anche in questo caso, essere in possesso di un certificato medico di idoneità psicofisica.

Per qualsiasi informazione o per iscriversi, in forma totalmente gratuita, rivolgersi alla Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto telefonando al n.0583/90232 dal lunedì al sabato dalle ore 08:15 alle ore 12:15. E' possibile anche iscriversi direttamente, partecipando al primo incontro.

Iscrivetevi, perché la misericordia ha bisogno di volontari.