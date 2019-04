Formazione e Lavoro



Sportello Informagiovani, le offerte di lavoro

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:18

Ecco tutte le offerte di lavoro, provenienti sia da privati che da agenzie di lavoro, pubblicate allo Sportello Informagiovani di Lucca e aggiornate al 3 aprile.



OFFERTE DAI PRIVATI



RIF IG 30/19 Data di Pubblicazione 10/04/2019

SETTORE EDUCATIVO

Ricerca

N. 4 ANIMATORI/TRICI PER SCUOLA ESTIVA

Requisiti:

Diploma (preferibilmente in scienze umane). Esperienza in attività con ragazzi, in ambito sportivo, artistico, musicale e del tempo libero in qualità di animatori, allenatori sportivi, canto e ballo.

Orario di lavoro: 8,00-16,30

Tipologia di rapporto: Lavoro occasionale ( 6 settimane)

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 29/19 Data di Pubblicazione 03/04/2019

SETTORE EDUCATIVO

Ricerca

N. 1 AUSILIARIA ASILO NIDO

Requisiti: Diploma, minima esperienza nel settore. HACCP per addetti alla manipolazione degli alimenti. Graditi corsi di primo soccorso. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad attività formative.

Orario di lavoro: lunedì-venerdì 11,30-14,30

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca



RIF IG 27/19 Data di Pubblicazione 18/03/2019

RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 N. 1 CAMERIERE

Requisiti: esperienza di almeno tre mesi in analoga mansione, automunito

Orario di lavoro: 11,30-15

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca



RIF IG 26/19 Data di Pubblicazione 18/03/2019

RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 N. 1 CUOCO / AIUTO CUOCO

Requisiti: esperienza di almeno tre mesi in analoga mansione, automunito

Orario di lavoro: 11,30-15

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 25/19 Data di Pubblicazione 15/03/2019

ASSICURAZIONI

Ricerca

N. 3 INTERMEDIARI ASSICURATIVI FINANZIARI

Requisiti: diploma, Conoscenze informatiche di base

Orario di lavoro: tempo pieno

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

Durata: 1 anno – finalità assunzione

RIF IG 24/19 Data di Pubblicazione 13/03/2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 2 SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Requisiti: ottime abilità nella gestione dei social

Ottome competenze editoriali e nell'utilizzo degli strumenti fotografici e video

età under 30 anni

Orario di lavoro: part time

Tipologia di rapporto: tempo determinato con periodo di prova retribuito CCNL commercio e turismo

Luogo di lavoro: comune di Lucca

Durata: da valutare – finalità assunzione



RIF IG 21/19 Data di Pubblicazione 04/03/2019

ENTE ONLUS

Ricerca

N. 2 Operatori/trici ludico didattico

Requisiti: Laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione. Requisito accessorio conoscenza di altre lingue. Conoscenze informatiche di base, preferibile esperienza nell'ambito del volontariato dei bambini.

In possesso di patente e automunito/a

Orario di lavoro: su turni

Tipologia di rapporto: borsa di studio

Luogo di lavoro: Reparti ospedalieri dell'USL Toscana Nord

Durata: tempo determinato all'avvio della borsa di 6 mesi

RIF IG 20/19 Data di Pubblicazione 04/03/2019

TURISMO AGENZIA DI ANIMAZIONE

Ricerca

N. 150 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti: gradita conoscenza di lingue straniere, maggiore età, dinamicità, disposti a viaggiare in Italia e all'estero

Orario di lavoro: full time

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: Grecia, Spagna, Egitto, Italia

Durata: Aprile-Ottobre o periodi inferiori

RIF IG 15/19 Data di Pubblicazione 05/02/2019

AZIENDA RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 BANCONISTA – CAMERIERE/A

Requisiti: Licenza Media, esperienza di almeno 3 anni, conoscenze informatiche di base, uso affettatrice. In possesso di patente e automunito/a

Luogo di lavoro: Lammari

Periodo di lavoro: 19:00-23:00 (2 sabati al mese)

Tipologia di contratto: prestazione occasionale

RIF IG 14/19 Data di Pubblicazione 05/02/2019

AZIENDA TURISMO E ANIMAZIONE

Ricerca

200 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti: Maggiore età, persone solari con predisposizioni ai contatti umani, flessibilità, entusiasmo e avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo, bella presenza, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi ( disponibilità minima luglio e agosto.

Luogo di lavoro: Villaggi turistici Italia

Periodo di lavoro: Maggio 2019 – Ottobre 2019

Tipologia di contratto: a tempo determinato

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

RIF IG 28/19 - 28/03/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO

Requisiti: diploma tecnico a indirizzo elettrico/elettronico, minima e scolastica conoscenza e capacità di lettura degli schemi elettrici, disponibilità a svolgere eventuali future trasferte presso clienti.

Luogo di lavoro: Porcari

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare giovanisi

Durata: 6 mesi



RIF IG 23/19 - 11/03/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 TORNITORE/TRICE JR

Requisiti: Diploma tecnico o professionale meccanico

Luogo di lavoro: Provincia di Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Tempo determinato (tre mesi)

Durata: da valutare – finalità assunzione

RIF IG 22/19 - 11/03/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 CUOCO/A

Requisiti:Requisiti: Diploma di istituto alberghiero, esperienza di almeno 6 mesi.

Luogo di lavoro: Capannori

Orario di lavoro: Full Time

Tipologia di contratto: Tempo determinato

RIF IG 19/19 - 28/02/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGE DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti: Laurea - Conoscenza lingua inglese

Luogo di lavoro: Provincia di Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Stage 6 mesi - extracurriculare giovanisì

RIF IG 18/19 - 28/02/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 2 OPERAI/IMPIEGATI L.68/99

Requisiti: Adesione alla legge 68/99 art.18. Per l'operaio esperienza pregressa in contesti produttvi, disponibilità al lavoro su turni. Per l'impiegato diploma di ragioneria o affini, buona capacità di problem solving, buona capacità di relazione e comunicazione.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Tempo determinato

RIF IG 17/19 -2802/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 AUTISTA PATENTE C + CQC

Requisiti: Patente C + CQC, patentino del muletto, esperienza pregressa nel ruolo.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Tempo determinato



RIF IG 16/19 - 28/02/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 PROGRAMMATORE JAVA IN TIROCINIO

Requisiti: Requisiti:

Laurea triennale in Informatica o Ingegneria Informatica, motivazione al lavoro in ambito informatico, conoscenza della lingua inglese, iscrizione a Garanzia Giovani.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di stage: 6 mesi; - Tirocinio finalizzato all'inserimento