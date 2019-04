Offerte di lavoro allo Sportello Informagiovani di Lucca

Altri articoli in Formazione e Lavoro

martedì, 2 aprile 2019, 09:49

domenica, 31 marzo 2019, 09:58

Ha preso il via ieri, 30 marzo, presso la sede operativa di Anpana Lucca a S.Alessio, il "Corso Base Regionale per Volontari dì Protezione Civile", a indirizzo zoofilo, organizzato dalla suddetta associazione di volontariato

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:03

Corso di preparazione e aggiornamento per aspiranti agenti e ispettori di polizia locale organizzato dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale in previsione del concorso per agenti della polizia municipale di Lucca

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:15

Si chiama "Non cadiamoci-bis", il secondo atto del progetto di formazione e prevenzione alla sicurezza sul lavoro che la Scuola Edile – CPT Lucca gestisce sul territorio provinciale e che è rivolto, nello specifico, agli addetti che operano su ponteggi, coperture o altre parti in quota di edifici

lunedì, 11 marzo 2019, 11:11

Inizierà a fine mese, con il patrocinio dei comuni di Lucca e Capannori, il primo Corso Base Regionale per volontari di Protezione Civile con indirizzo zoofilo da inserire nel Nucelo Ecozoofilo dell'Associazione ANPANA Lucca

lunedì, 11 marzo 2019, 10:23

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito "Accademia" a Lucca riservato a 15 allievi acconciatori fra i 16 e i 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e cercano un ingresso diretto al lavoro nel mondo della moda e della bellezza.