Sicurezza sul lavoro, primi passi per il "Cantiere digitale"

giovedì, 11 aprile 2019, 10:00

Entra in fase operativa il "Cantiere Digitale", portale ideato dall'Ente Scuola Edile-CPT Lucca per offrire alle aziende una cartella virtuale in cui conservare e reperire velocemente tutta la documentazione sulla sicurezza in cantiere, accessibile attraverso un tablet anche alle altre imprese presenti, ai tecnici e ai committenti, ognuno nei limiti delle proprie competenze, per seguire la gestione del lavoro.



Il progetto, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione CRL e promosso dal Gruppo Edili della Regione Toscana, dagli Organi di Controllo della Provincia di Lucca e dalle parti sociali territoriali, è stato accolto e recepito anche in altre realtà toscane come Massa Carrara, Pisa e Livorno: per tutte le imprese aderenti, una cinquantina, dalla prossima settimana inizieranno le sei giornate di formazione all'uso del portale, alle quali seguiranno alcune ore di consulenza diretta in azienda da parte di addetti delle varie Scuole Edili territoriali di riferimento.



"Le imprese che hanno aderito al 'Cantiere Digitale' – spiegano Simone Bianchi e Gabriele Gerini, presidente e vice della Scuola Edile-CPT Lucca – sono soprattutto di piccole dimensioni, con la necessità primaria di alleggerire la produzione cartacea dei documenti da portare di cantiere in cantiere e risolvere il problema della loro conservazione". Perché "snellire la gestione burocratica della sicurezza – aggiunge Corrado Bernardi, responsabile della sicurezza dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca – significa lasciare alle aziende più tempo e attenzione da dedicare a quella reale".



Il "Cantiere Digitale" è aperto a tutta la filiera dell'edilizia e le adesioni proseguono: le informazioni tecniche sul funzionamento e le modalità di partecipazione al progetto sono disponibili presso l'Ente Scuole Edile-CPT Lucca.