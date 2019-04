Un corso triennale professionalizzante per imparare un lavoro dopo le scuole medie

Altri articoli in Formazione e Lavoro

giovedì, 11 aprile 2019, 10:00

Entra in fase operativa il "Cantiere Digitale", portale ideato dall'Ente Scuola Edile-CPT Lucca per offrire alle aziende una cartella virtuale in cui conservare e reperire velocemente tutta la documentazione sulla sicurezza in cantiere

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:18

Ecco tutte le offerte di lavoro, provenienti sia da privati che da agenzie di lavoro, pubblicate allo Sportello Informagiovani di Lucca e aggiornate al 3 aprile

mercoledì, 3 aprile 2019, 10:15

martedì, 2 aprile 2019, 09:49

Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale organizza corso di preparazione e aggiornamento per aspiranti agenti e ispettori di polizia locale inprevisione dei numerosi concorsi che stanno per essere banditi in ambito provinciale e regionale e soprattutto in vista del già pubblicizzato concorso per ben 10 agenti della polizia municipale proprio...

domenica, 31 marzo 2019, 09:58

Ha preso il via ieri, 30 marzo, presso la sede operativa di Anpana Lucca a S.Alessio, il "Corso Base Regionale per Volontari dì Protezione Civile", a indirizzo zoofilo, organizzato dalla suddetta associazione di volontariato

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:03

