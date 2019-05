Confartigianato presenta il corso “Imparare Facendo”

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:34

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, sia provenienti da privati che da agenzie del lavoro, pubblicate presso lo sportello Informagiovani di Lucca e aggiornate al 29 maggio

martedì, 28 maggio 2019, 10:33

Alla Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto è disponibile 1 posto per il servizio civile regionale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni. Alla persona selezionata sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€

giovedì, 23 maggio 2019, 10:03

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri (805 del contingente ordinario e 160 del contingente di mare)

martedì, 21 maggio 2019, 11:47

Nella fattispecie, con il progetto “SCR Puccini 2018″ sono previsti due posti per il settore socio-sanitario, suddivisi tra le sezioni Garfagnana (a Castelnuovo Garfagnana) e Mediavalle (nel comune di Coreglia Antelminelli). Inoltre, il terzo posto sarà disponibile per il progetto di Protezione Civile “Volontariato e Territorio 2018″, presso la sede...

martedì, 21 maggio 2019, 10:41

Diverse le figure ricercate, con e senza esperienza: IT Project Coordinator, Digital Product Owner e Digital Pre-Sales per il settore digital, R&D Mechanical Designer e Operational Excellence per il settore tecnico e Buyer Drawing Parts & Modules Converting per il settore acquisti

martedì, 21 maggio 2019, 08:44

Sicurezza, valore umano e paura sul lavorosono i temi che il manager e scrittore Sergio Casella, presidente della divisione PCMC (Paper Converting Machine Company di Lucca) della multinazionale americana Barry-Wehmiller, porta avanti da anni nella sua azienda (oggi leader di settore) come nei suoi libri