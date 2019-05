Formazione e Lavoro



Fabio Perini in cerca di talenti al Career Day dell'Università di Pisa

martedì, 21 maggio 2019, 10:41

Fabio Perini S.p.A., leader mondiale nel settore converting e packaging dell’industria della carta tissue, sarà presente col suo stand alla 2^ Career Week dell'Università di Pisa nella giornata di mercoledì 22 maggio- a partire dalle ore 9 - con l’obiettivo di reclutare giovani talenti, appena laureati o ancora laureandi, e implementare così il proprio organico con figure in campo digital, tecnico e acquisti.

Diverse le figure ricercate, con e senza esperienza: IT Project Coordinator, Digital Product Owner e Digital Pre-Sales per il settore digital, R&D Mechanical Designer e Operational Excellence per il settore tecnico e Buyer Drawing Parts & Modules Converting per il settore acquisti.

“Per Fabio Perini sarà un’occasione per presentare a neolaureati e studenti quello che è il nostro settore e il nostro business di riferimento – ha dichiarato Annalisa Pasqualetti, HR Business Partner di Fabio Perini - Previa registrazione tramite il portale Career Center con la propria mail di Ateneo, sarà possibile consultare la scheda di presentazione dell’azienda e candidarsi alle offerte di lavoro presenti, che corrispondono ai profili attualmente ricercati. Studenti e laureati potranno inviare la propria candidatura direttamente dal portale e, se dal matching risulteranno idonei alla posizione, avranno accesso a un primo colloquio che si svolgerà proprio in occasione della Career Week, il 22 maggio nella giornata di presenza di Fabio Perini”.

Sempre il 22 maggio, alle ore 15, l’azienda avrà a disposizione un breve panel per presentarsi e rispondere alle domande della platea. I colloqui saranno tenuti da Annalisa Pasqualetti, HR Business Partner, e da Antonio Mosca, Head of Digital Transformation, che saranno presenti tutto il giorno allo stand Fabio Perini per rispondere a ulteriori domande dei giovani visitatori.

“Da sempre i nostri valori principali sono innovazione tecnologica e capacità di ascolto - prosegue Pasqualetti - Investire su giovani talenti che hanno appena terminato i loro corsi di studio ci permette di perseguire il nostro obiettivo di portare in azienda nuove competenze. Diamo valore a persone dotate non solo di hard skills, ma anche di adeguate soft skills, prime tra tutte proattività, forte motivazione e flessibilità. Lavorare in Fabio Perini significa infatti essere parte di un team internazionale e multiculturale in continua evoluzione”.