Formazione e Lavoro



Il manager e scrittore Sergio Casella ospite a Jesi dell'evento "Sicurezza infinita"

martedì, 21 maggio 2019, 08:44

Sicurezza, valore umano e paura sul lavorosono i temi che il manager e scrittore Sergio Casella, presidente della divisione PCMC (Paper Converting Machine Company di Lucca) della multinazionale americana Barry-Wehmiller, porta avanti da anni nella sua azienda (oggi leader di settore) come nei suoi libri, autore di "La morale aziendale" e ora di "Vincere la paura in azienda" (entrambi per Tecniche Nuove).

Venerdì 24 maggio 2019 sarà ospite all'evento "Sicurezza Infinita" al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21, ingresso libero), organizzatoper la prima volta nelle Marche dal progetto "Italia loves sicurezza", un movimento di persone unite dalla stessa passione per la salute e sicurezza, patrocinato da comune di Jesi, Confindustria Marche Nord, Confapi, Rotary Ancona 25-35, Federmanager, Istao per diffondere una nuova cultura della sicurezza.

Si tratta di una serata di formazione, coinvolgimento e motivazione sulla cultura della sicurezza sul lavoro. Per questo è stato chiamato a intervenire il manager, che è anche laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche, autore di numerosi brevetti, docente di leadership e sviluppo delle risorse umane in master privati e universitari. Qualcuno che mette al centro le persone e la loro sicurezza prima di tutto.

Lo spettacolo teatrale, già portato in scena in Italia in più di 100 occasioni, fa parte del più ampio progetto "Play Sicurezza", un metodo di formazione divertente ed efficace, il cui titolare e ambassador del Movimento Italia Loves Sicurezza è Alessandro Nanni. Oltre a Casella, sarà presente Vito Schiavone, responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

La prossima presentazione sarà al Museo della Follia di Lucca venerdì 14 giugno alle 19 (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 3338771713).