Servizio civile, cinque nuovi bandi per 41 posti all'Asl

giovedì, 16 maggio 2019, 12:33

Per rispondere alle necessità della Procura della Repubblica e per consentire la partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile, sono stati candidati due specifici progetti nell’ambito del programma della Regione Toscana Giovanisì

mercoledì, 15 maggio 2019, 13:04

Continua il grande impegno di So. Ge. Se. Ter. e Cescot, agenzie formative rispettivamente di Confcommercio e Confesercenti, nel lavorare a progetti formativi capaci di ottenere finanziamenti da parte della Regione Toscana

mercoledì, 15 maggio 2019, 10:24

Sono 62 i posti di servizio civile della Regione Toscana per i giovani dai 18 a 29 anni in provincia di Lucca nei progetti promossi e coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato in 21 organismi, 7 pubblici e 14 privati

sabato, 11 maggio 2019, 10:26

L'UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca fa presente che, dopo la pubblicazione dei bandi nazionali “Giovani 2019”, sono disponibili presso l'associazione quattro posti per il servizio civile. Possono partecipare alla selezione, per prendere parte a questo progetto dal titolo “Mi accompagni, per favore?”, i giovani tra i 18...

lunedì, 6 maggio 2019, 11:14

Domani, martedì 7 maggio, alle ore 17 nei locali dell’Informagiovani si terrà un incontro informativo gratuito con le agenzie per il lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai partecipanti come funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

martedì, 30 aprile 2019, 10:03

La Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto organizza un "Corso per soccorritori sanitari livello di base ed avanzato ed operatori di protezione civile". L'inizio del corso è fissato per il 2 maggio alle 21