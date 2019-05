Servizio civile: un posto alla Misericordia di Massa Macinaia e S. Giusto

Altri articoli in Formazione e Lavoro

giovedì, 23 maggio 2019, 10:03

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri (805 del contingente ordinario e 160 del contingente di mare)

martedì, 21 maggio 2019, 11:47

Nella fattispecie, con il progetto “SCR Puccini 2018″ sono previsti due posti per il settore socio-sanitario, suddivisi tra le sezioni Garfagnana (a Castelnuovo Garfagnana) e Mediavalle (nel comune di Coreglia Antelminelli). Inoltre, il terzo posto sarà disponibile per il progetto di Protezione Civile “Volontariato e Territorio 2018″, presso la sede...

martedì, 21 maggio 2019, 10:41

Diverse le figure ricercate, con e senza esperienza: IT Project Coordinator, Digital Product Owner e Digital Pre-Sales per il settore digital, R&D Mechanical Designer e Operational Excellence per il settore tecnico e Buyer Drawing Parts & Modules Converting per il settore acquisti

martedì, 21 maggio 2019, 08:44

Sicurezza, valore umano e paura sul lavorosono i temi che il manager e scrittore Sergio Casella, presidente della divisione PCMC (Paper Converting Machine Company di Lucca) della multinazionale americana Barry-Wehmiller, porta avanti da anni nella sua azienda (oggi leader di settore) come nei suoi libri

sabato, 18 maggio 2019, 12:48

Ecco l'elenco di tutte le offerte presenti allo Sportello Informagiovani di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, aggiornato al 18 maggio

venerdì, 17 maggio 2019, 14:43

Possono partecipare giovani di età compresa fra 18 e 29 anni. Il bando è pubblicato su www.comune.lucca.it. Domande entro il 7 giugno