Formazione e Lavoro



Alternanza scuola-lavoro, via al progetto VALORE

giovedì, 6 giugno 2019, 12:15

Il progetto VALORE – interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro è finanziato dalla Regione Toscana e si inserisce nel quadro degli interventi volti a facilitare le transizioni tra istruzione, formazione.

Il progetto vede come capofila l’Isi Simondi Pacinotti e come partner l’Agenzia Per-Corso srl impresa sociale, il Consorzio Formetica, la Camera di Commercio di Pistoia, l’Azienda Meacci srl, l’azienda S.I.D.A.L. srl, il Liceo Statale C. Lorenzini, l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, l’Istituto Professionale Alberghiero Martini, l’Istituto Marchi Forti e l’agenzia formativa OMNIA.

Il progetto ha coinvolto le scuole, le imprese, le agenzie e gli enti pubblici, al fine di creare un modello condiviso che faciliti il rapporto tra istituzioni scolastiche e aziende per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

L’obiettivo è quello di far sì che le aziende e le organizzazioni del territorio diventino a tutti gli effetti “luoghi di apprendimento” in cui - coniugando le vocazioni degli studenti con le indicazioni del mercato del lavoro - i ragazzi sviluppino nuove competenze, consolidano quelle apprese a scuola e acquisiscano la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.

A partire da dicembre 2018 il progetto è entrato nel vivo con l’attivazione dei corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro presso tutti gli istituti scolastici coinvolti. Successivamente gli stessi studenti hanno conosciuto il tessuto produttivo locale, i processi produttivi della filiera e le competenze richieste dal mercato del lavoro. Parallelamente sono stati introdotti i concetti legati all’imprenditoria, allo spirito d’iniziativa e al business plan.

Il progetto ha visto in aula anche i professori delle scuole per acquisire strumenti per orientare i ragazzi nella scelta dei percorsi di alternanza scuola lavoro, progettare i percorsi anche nelle situazione di disagio, e strutturare il monitoraggio e la valutazione delle competenze degli studenti sempre in modo più efficace ed efficiente.