Formazione e Lavoro



Corso di preparazione alle selezioni per polizia municipale

giovedì, 20 giugno 2019, 10:37

Volete diventare agenti di polizia municipale? Per farlo bisogna vincere i concorsi pubblici che i comuni organizzano ogni anno e per farlo bisogna essere preparati al meglio sulla normativa vigente, sul ruolo e le funzioni dei vigili urbani. Il modo migliore per affrontare queste selezioni pubbliche è prepararsi con il corso di preparazione ai concorsi di polizia municipale organizzati dalla Uil Fpl insieme a Opes Formazione, agenzia formativa che rappresenta una garanzia a livello nazionale nel settore del pubblico impiego. Il corso inizia l'11 luglio e si svolgerà nella sala riunioni di Capannori, a Lucca, in piazza Aldo Moro, il lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 23.30. La durata totale del corso è di 30 ore e il costo di 130 euro e si svolgerà al raggiungimento di 15 partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato da Opes un attestato di formazione. Per informazioni e iscrizioni scrivere una email a uilfplformazione@gmail.com