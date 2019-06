Formati 12 addetti al trattamento dei prodotti chimici nel cartario - Buon riscontro da parte delle aziende

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:02

I posti messi a disposizione si trovano in particolare a Pisa (9 volontari), Pontedera (17 volontari), Volterra (3 volontari), Carrara (2 volontari), Camaiore (2 volontari), Livorno (2 volontari) e Lucca (2 volontari)

sabato, 22 giugno 2019, 10:38

Un corso gratuito per formare professionalità specializzate nell'efficientamento energetico degli edifici, attività che ad oggi non conta un numero sufficiente di addetti sul territorio: è "Ecowalls", progetto dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca elaborato in partnership con la Scuola Edile della provincia di Livorno e l'Ente Scuola Edile Grossetana

giovedì, 20 giugno 2019, 12:06

S’intitola “Crescere insieme per far crescere i cittadini di domani” la due giorni di seminari dedicati alla formazione dei genitori del progetto L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB) che si terrà a Lucca, in via Sant’Andrea 33, il 21 e 22 giugno prossimo

giovedì, 20 giugno 2019, 10:37

Volete diventare agenti di polizia municipale? Per farlo bisogna vincere i concorsi pubblici che i comuni organizzano ogni anno e per farlo bisogna essere preparati al meglio sulla normativa vigente, sul ruolo e le funzioni dei vigili urbani

mercoledì, 12 giugno 2019, 10:27

Geal SpA, la società che gestisce il servizio idrico nel Comune di Lucca, ha pubblicato un avviso di offerta di lavoro per la posizione di "apprendistato professionalizzante operaio/a di conduzione impianti"

martedì, 11 giugno 2019, 10:32

I progetti “Comunità Narrative” e “Territorio Anima e Cuore” impegnano anche le pro loco della provincia di Lucca con 12 posti suddivisi tra i borghi di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Castelnuovo di Garfagnana, Montecarlo, Querceta e Seravezza