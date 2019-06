Formazione e Lavoro



Geal cerca un operaio, aperto il bando di selezione fino al 17 giugno

mercoledì, 12 giugno 2019, 10:27

Geal SpA, la società che gestisce il servizio idrico nel Comune di Lucca, ha pubblicato un avviso di offerta di lavoro per la posizione di "apprendistato professionalizzante operaio/a di conduzione impianti". La selezione è aperta a tutti coloro che siano in possesso di un diploma tecnico/scientifico con una buona capacità nell'uso di dispositivi informatici e siano dotati di capacità manuali, di relazione e con attitudine al lavoro di squadra. Fra gli altri requisiti richiesti: essere nati dopo il 01/06/1991 e il possesso della patente di guida di tipo "B".



Il candidato sarà inserito in un percorso di formazione per acquisire le capacità richieste e assunto a tempo indeterminato tramite contratto di apprendistato professionalizzante inquadrato al secondo livello del C.C.N.L. Gas-Acqua. Il termine per l'invio delle candidature è le ore 13 del 17 giugno 2019. Tutti requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda e le procedure di selezione sono specificate nel bando reperibile sul sito di Geal al seguente link: https://geal-lucca.it/avviso-offerta-di-lavoro-1-2019/.