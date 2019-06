Formazione e Lavoro



L'ISSM "L. Boccherini" cerca un direttore di ragioneria

mercoledì, 5 giugno 2019, 10:45

L’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” di Lucca ha avviato una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami volta alla costituzione di una graduatoria triennale di aspiranti per il profilo professionale di Direttore di Ragioneria (area funzionale EP1 – CCNL Istruzione e ricerca – sezione AFAM del 19.04.2018). La retribuzione lorda omnicomprensiva è pari a €31.627,94 per 13 mensilità̀. L’eventuale contratto di lavoro sarà̀ a tempo determinato, di durata annuale, eventualmente prorogabile nei termini di legge. La graduatoria potrà̀ essere utilizzata anche per le eventuali necessità derivanti da assenze prolungate di personale in servizio e anche su posti a tempo parziale.

Per partecipare al bando è necessario possedere una laurea in economia e commercio o laurea in economia aziendale di cui al vecchio ordinamento universitario o le corrispondenti lauree magistrali o specialistiche di cui al nuovo ordinamento universitario dichiarate equiparate dal Decreto MIUR 9.7.2009.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere inviate entro le ore 12 del 14 giugno (salvo eventuali proroghe che verranno pubblicate entro il termine di scadenza).

Per maggiori informazioni sul bando di concorso: www.boccherini.it (sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e graduatorie”) e https://AFAM.MIUR.it/.