Parte dai genitori la formazione del progetto “L’Ora di Lezione Non Basta”

giovedì, 20 giugno 2019, 12:06

S’intitola “Crescere insieme per far crescere i cittadini di domani” la due giorni di seminari dedicati alla formazione dei genitori del progetto L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB) che si terrà a Lucca, in via Sant’Andrea 33, il 21 e 22 giugno prossimo.

Le due giornate di approfondimento concretizzano una delle prime occasioni formative che l’Associazione Senza Zaino ha predisposto per L’Ora di Lezione Non Basta, unprogetto che accompagnerà per 4 anni 15 istituti scolastici situati in territori del Paese dove il rischio povertà educativa è molto alto. I partner di progetto saranno affiancati costruzione di una comunità educante basata sul Global Curriculum Approach adottato dal Modello di Scuola Senza Zaino, il cui fondatore è Marco Orsi, dirigente lucchese da anni impegnato sui temi dell’innovazione didattica.

La scuola è il fulcro della comunità educante e assume il ruolo di facilitatore di relazioni tra gli attori della comunità per portare ogni singolo bambino, con le sue fragilità e i suoi talenti, al centro della vita culturale, sociale, educativa, sanitaria, economica e amministrativa di quel dato territorio. Proprio per questo condividere la consapevolezza degli strumenti e degli orizzonti educativi con i genitori è un buon punto di partenza per costruire una comunità educante più efficace.

Durante il seminario ci sarà spazio per ascoltare l’esperienza dei genitori grazie all’intervento intitolato "I genitori raccontano la scuola che c'è e il senso della loro partecipazione" a cura Silvia Vanelli dell’I.C. Carrara e Paesi a Monte e di Pardini Serena della Scuola primaria di Bozzano.

Questi gli altri incontri proposti dal seminario:

"Invisibile evidenze: la povertà educativa oggi e gli strumenti per contrastarla" con Donatella Turri, "Costruiamo la comunità" con Marco Orsi, "Le nuvole: viaggiare con la patente di nuvolista" Mao Fusina, "Comunicazione empatica" Pierfrancesco Pardini.

LODLNB interverrà sugli spazi fisici della scuola, sulla didattica, sulla comunità professionale dei docenti e sulle relazioni tra i soggetti che animano la scuola comunità: dentro e fuori la scuola stessa: insegnanti, genitori, studenti e poi associazioni e istituzioni locali, per stringere un nuovo patto territoriale di contrasto alla povertà educativa.