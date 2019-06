Formazione e Lavoro



Scuola edile, candidature aperte per il corso gratuito "Ecowalls"

sabato, 22 giugno 2019, 10:38

Un corso gratuito per formare professionalità specializzate nell'efficientamento energetico degli edifici, attività che ad oggi non conta un numero sufficiente di addetti sul territorio: è "Ecowalls", progetto dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca elaborato in partnership con la Scuola Edile della provincia di Livorno e l'Ente Scuola Edile Grossetana. Il corso, finanziato dalla Regione tramite il Fondo Sociale Europeo Por Fse 2014-2020, è riservato a dieci persone, di cui cinque donne, inattive, inoccupate o disoccupate, residenti o domiciliate in un comune della Toscana e che saranno scelte attraverso test, valutazioni curriculari e colloqui nel caso in cui le candidature superino il numero stabilito.



"Lo sbocco occupazionale è interessante – sottolineano Simone Bianchi e Gabriele Gerini, presidente e vicepresidente della Scuola Edile – presso ditte specializzate nella posa di pavimenti e rivestimenti con l'impegno di un'assunzione a tempo determinato o apprendistato per cinque persone".



Le lezioni inizieranno a luglio, ospitate dall'ente di via delle Fornacette e proseguiranno per dieci mesi: "Al termine – prosegue Tatiana Cassettai, responsabile dell'Area Formazione – i corsisti sosterranno un esame per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite".



I documenti per l'iscrizione al corso, aperta fino alle 18 dell'11 luglio, sono scaricabili dal sito www.luccaedile.it. Consegna presso gli uffici di via delle Fornacette a Lucca, dalle 8.30 alle 18 dal lunedì al venerdì oppure, in via telematica, all'indirizzo areaformazione@luccaedile.it.