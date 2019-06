Selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell'incarico di direttore generale di Metro S.r.l.

Altri articoli in Formazione e Lavoro

giovedì, 27 giugno 2019, 15:27

Ultime ore per iscriversi, entro domenica 30 giugno 2019, al nuovo corso di istruzione e formazione IeFP "Accademia Sala e Bar – operatore della ristorazione", dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni, completamente gratuito anche nei materiali didattici (libri) necessari, che quindi non costituiscono in nessun modo una spesa...

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:17

Si è svolto al Tomorrow Lab di Lucca, il laboratorio di open innovation di Fabio Perini Spa, il "Partnering Day" organizzato insieme a Invest in Tuscany, l'ufficio per l'attrazione investimenti esteri di Regione Toscana. L'evento ha permesso all'Azienda di incontrare 22 start-up e centri di ricerca selezionati tra oltre 150

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:32

Si concluderà ufficialmente venerdì 28 giugno a Palazzo Bernardini, il corso di addetto al trattamento, lavorazione ed alla conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici nel settore cartario. Sono state formate infatti 12 figure professionali concretamente corrispondenti alle necessità delle imprese del territorio

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:02

I posti messi a disposizione si trovano in particolare a Pisa (9 volontari), Pontedera (17 volontari), Volterra (3 volontari), Carrara (2 volontari), Camaiore (2 volontari), Livorno (2 volontari) e Lucca (2 volontari)

sabato, 22 giugno 2019, 10:38

Un corso gratuito per formare professionalità specializzate nell'efficientamento energetico degli edifici, attività che ad oggi non conta un numero sufficiente di addetti sul territorio: è "Ecowalls", progetto dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca elaborato in partnership con la Scuola Edile della provincia di Livorno e l'Ente Scuola Edile Grossetana

giovedì, 20 giugno 2019, 12:06

S’intitola “Crescere insieme per far crescere i cittadini di domani” la due giorni di seminari dedicati alla formazione dei genitori del progetto L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB) che si terrà a Lucca, in via Sant’Andrea 33, il 21 e 22 giugno prossimo