Formazione e Lavoro



Occupazione, aperte le iscrizioni per il corso, a Lucca, per lavorare nell'industria della carta

mercoledì, 31 luglio 2019, 12:26

Formare figure professionali altamente qualificate, per garantire un'occupazione post diploma. È questo l'obiettivo dei corsi professionali di ITS Prime, l'Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi biennali gratuiti e post diploma, tra Firenze e Lucca, per formare tecnici specializzati in grado di inserirsi efficacemente nei vari settori del sistema economico e produttivo. A Lucca, nello specifico, sono aperte le iscrizioni per il biennio 2019-2021, per il quale è previsto il corso "Paper19", volto a formare tecnici qualificati per lo svolgimento delle attività di gestione del processo produttivo, nelle industrie del settore cartario. Una figura professionale che ha la capacità di utilizzare materiali innovativi e tecnologie all'avanguardia per migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità, e la competitività delle aziende di un settore che, solo a Lucca, concentra l'80% della produzione di carta di tipo "tissue", a livello nazionale, ed il 40% a livello europeoe che, negli ultimi anni, ha vissuto un notevole incremento dell'occupazione.

Organizzato in collaborazione con Its Vita, il corso "Paper19" è rivolto a 25 allievi di età compresa tra i 18 ed i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza dell'avviso), in possesso di diploma. La durata complessiva è di 2000 ore, divise in 4 semestri, con altre 800 ore di stage in Italia o all'estero. Tutto il percorso formativo è realizzato in stretto accordo con le imprese locali del settore cartario ed il corpo docente è composto, per il 70% delle ore del corso, da professionisti provenienti dalle aziende. Un binomio, questo, indubbiamente vincente, che consente ad ITS Prime di avere un tasso di occupazione al 95%. Inoltre ogni corso ITS è alternativo all'Università, ma per chi volesse poi iscriversi è previsto il riconoscimento di crediti formativi.

"Paper19" si svolgerà principalmente presso la sede della Fondazione CR Lucca, Via S. Micheletto, 3 - Lucca (LU). Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Fondazione ITS PRIME entro e non oltre le ore 12 di lunedì 14 ottobre 2019. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 393 8383578, consultare il sito www.itsprime.it, oppure contattare l'agenzia Formetica di Lucca.