Cerco lavoro

Altri articoli in Formazione e Lavoro

martedì, 27 agosto 2019, 17:25

Corso di preparazione e aggiornamento per aspiranti agenti e ispettori di polizia locale organizzato dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale in previsione dell’imminente uscita dei concorsi di Lucca, Viareggio, Massarosa, Capannori e Stazzema per un totale di circa 30 posti da agente

lunedì, 26 agosto 2019, 12:09

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 30 agosto per iscriversi al test di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, un percorso di studi che vanta l’83,5% di job placement a sei mesi dalla laurea

venerdì, 23 agosto 2019, 13:29

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di “Web & Social Media Marketing”che si terrà sabato 7 settembre dalle 15 alle 19 a Lucca e sabato 14 settembre dalle 15 alle 19 a Pisa (può essere scelto un singolo appuntamento)

martedì, 20 agosto 2019, 12:40

LA Cisl Fp Toscana Nord organizza un altro corso di preparazione a concorsi per agenti di polizia locale, per prepararsi ai prossimi concorsi che sono previsti per fine anno 2019 con il bando unico dei comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa e Stazzema, per un totale di circa 20 posti di...

lunedì, 12 agosto 2019, 11:45

Anche quest'anno, tutto pronto per il nuovo corso di storia del cinema organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema, in collaborazione con la Biblioteca Agorà di Lucca

venerdì, 9 agosto 2019, 16:19

Sistema Ambiente SpA ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time per il ruolo di Addetto Officina