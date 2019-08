Il comune assume un operaio

Altri articoli in Formazione e Lavoro

venerdì, 2 agosto 2019, 11:14

Formare figure professionali altamente qualificate, per garantire un'occupazione post diploma. È questo l'obiettivo dei corsi professionali di ITS Prime, l'Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi biennali gratuiti e post diploma, tra Firenze e Lucca, per formare tecnici specializzati in grado di inserirsi efficacemente nei vari settori del sistema economico e...

mercoledì, 31 luglio 2019, 12:26

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:34

Open day alla Fondazione Campus. Lunedì 15 luglio dalle 10 il Campus accoglierà nella sua sede in Via del Seminario a Monte San Quirico tutti i giovani interessati a lavorare nel turismo, uno dei comparti in maggiore crescita dell’economia mondiale

venerdì, 28 giugno 2019, 14:30

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell'incarico di direttore generale di Metro S.r.l., con contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato. C.C.N.L. Dirigenti Commercio

giovedì, 27 giugno 2019, 15:27

Ultime ore per iscriversi, entro domenica 30 giugno 2019, al nuovo corso di istruzione e formazione IeFP "Accademia Sala e Bar – operatore della ristorazione", dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni, completamente gratuito anche nei materiali didattici (libri) necessari, che quindi non costituiscono in nessun modo una spesa...

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:17

Si è svolto al Tomorrow Lab di Lucca, il laboratorio di open innovation di Fabio Perini Spa, il "Partnering Day" organizzato insieme a Invest in Tuscany, l'ufficio per l'attrazione investimenti esteri di Regione Toscana. L'evento ha permesso all'Azienda di incontrare 22 start-up e centri di ricerca selezionati tra oltre 150