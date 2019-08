Formazione e Lavoro



Il settore agroalimentare cerca tecnici specializzati: nuove opportunità di formazione nell’agribusiness

venerdì, 30 agosto 2019, 15:32

Una giornata dedicata ai giovani per portarli alla scoperta delle professioni del futuro nel settore agrario e agroalimentare. Martedì 3 settembre, a partire dalle 16, l’istituto F. Carrara di Lucca ospiterà l’Open Day di presentazione dei percorsi formativi di alta specializzazione dal titolo Gastronomo e Farmer 4.0, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. I percorsi, della durata di due anni, accompagneranno all’acquisizione di tutte le competenze legate alla valorizzazione, alla comunicazione e al marketing delle produzioni agrarie toscane, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro in ruoli innovativi di cui le aziende hanno bisogno. In questo senso, un aspetto caratterizzante dei percorsi formativi ITS è rappresentato proprio dal coinvolgimento delle imprese del territorio, che ospiteranno le 800 ore di tirocinio e forniranno i docenti per gran parte delle 1.200 ore di lezioni in aula. I due percorsi sono promossi dalla Fondazione Its EAT - Eccellenza Agroalimentare Toscana che si occupa della formazione post-diploma di tecnici qualificati in grado di migliorare la competitività del sistema economico e produttivo italiano.

L’appuntamento del 3 settembre, aperto alla partecipazione libera e gratuita, fornirà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sui corsi e per confrontarsi con i rappresentanti delle aziende che spiegheranno ai ragazzi le esigenze del settore agrario e agroalimentare. Tra le tematiche trattate, un’attenzione particolare sarà rivolta all’importanza di una formazione orientata verso ambiti sempre più strategici come il marketing e la comunicazione, per far crescere professionisti in grado di gestire i rapporti commerciali e il lancio di prodotti enogastronomici, per analizzare le domande dei mercati emergenti e proporre soluzioni innovative, e per utilizzare le nuove tecnologie come ulteriori strumenti di crescita.

“Il settore agrario e agro-alimentare - commenta Fabrizio Tistarelli, Presidente della Fondazione Its EAT, - ha sempre più bisogno di nuove figure professionali specializzate in ambiti come il marketing e la comunicazione che, finora, sono stati sottovalutati. Per le aziende, si tratta di un salto di qualità necessario per porsi nel mercato in modo innovativo, capirne le evoluzioni e diventare sempre più competitive. I due percorsi di Pontedera e Firenze rispondono proprio a queste esigenze, dunque invitiamo i giovani interessati ad approfittare dell’opportunità di indirizzare il loro futuro verso un settore in crescita e pronto ad investire su di loro”.

I due percorsi sono realizzati in collaborazione con importanti aziende del territorio; in particolare il corso di Gastronomo vede la partecipazione di Scuola Tessieri, Slow Food Toscana e Unione Valdera e si svolgerà presso la sede di quest’ultima a Pontedera, mentre il percorso Farmer 4.0 è realizzato in collaborazione con Bonifiche Ferraresi e IBF Servizi_Agricoltura di precisione, le attività di aula si svolgeranno presso l’Istituto Agrario di Firenze.

"I giovani – spiega il direttore Paola Parmeggiani- durante i percorsi formativi possono svolgere anche tirocini all'estero acquisendo quelle esperienze che porteranno nelle aziende del territorio dove lavoreranno o nell'avviamento di proprie start-up”.

Tutti i corsi sono finanziati dalla Regione Toscana, attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Miur e, fiore all’occhiello, l'Istituto Tecnico Superiore-Eccellenza Agroalimentare Toscana vanta ad oggi una percentuale di occupati media del 75 per cento.

Attraverso gli open day previsti su tutto il territorio regionale, studenti e genitori potranno entrare in contatto con Its E.A.T. per prendere informazioni e conoscere in maniera approfondita l'offerta formativa.

Gli incontri previsti sono, oltre al 3 settembre presso l’Istituto F. Carrara di Lucca, il 4 Settembre alle ore 16.30 - Via Brigate Partigiane, 4 a Pontedera, nella sede dell'Unione Valdera; l'11 Settembre alle ore 16.30 - Via Milano, 24 a Ponsacco, alla scuola Scuola Tessieri; il 17 Settembre alle ore 15.30 - Viale Piaggio, 7 a Pontedera, nei locali del Centro per l’Impiego; il 25 Settembre alle ore 16 - Via Giosuè Carducci, 39 a Ghezzano, nella sede della CNA di Pisa.

“Auspichiamo un'ampia partecipazione – affermano Tistarelli e Parmeggiani- perché siamo convinto che i percorsi ITS possano rappresentare una grande opportunità per i giovani e per le aziende del territorio”.

www.fondazione-eat.it