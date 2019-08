Sistema Ambiente cerca "Addetto officina": aperto il bando per la selezione

Altri articoli in Formazione e Lavoro

venerdì, 9 agosto 2019, 15:56

Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che, giovani o meno giovani, volessero iniziare a collaborare con il nostro giornale

venerdì, 9 agosto 2019, 12:21

E' stato pubblicato dal comune l'avviso per l'assunzione di un operaio a tempo pieno e indeterminato, che si andrà ad aggiungere ai quattro entrati in servizio a maggio scorso e inseriti in pianta organica per la cura del verde pubblico e per le piccole manutenzioni

venerdì, 2 agosto 2019, 11:14

Formare figure professionali altamente qualificate, per garantire un'occupazione post diploma. È questo l'obiettivo dei corsi professionali di ITS Prime, l'Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi biennali gratuiti e post diploma, tra Firenze e Lucca, per formare tecnici specializzati in grado di inserirsi efficacemente nei vari settori del sistema economico e...

mercoledì, 31 luglio 2019, 12:26

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:34

Open day alla Fondazione Campus. Lunedì 15 luglio dalle 10 il Campus accoglierà nella sua sede in Via del Seminario a Monte San Quirico tutti i giovani interessati a lavorare nel turismo, uno dei comparti in maggiore crescita dell’economia mondiale

venerdì, 28 giugno 2019, 14:30

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell'incarico di direttore generale di Metro S.r.l., con contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato. C.C.N.L. Dirigenti Commercio