Ultimi giorni per iscriversi al corso di laurea in scienze del turismo di Fondazione Campus

venerdì, 23 agosto 2019, 13:29

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di “Web & Social Media Marketing”che si terrà sabato 7 settembre dalle 15 alle 19 a Lucca e sabato 14 settembre dalle 15 alle 19 a Pisa (può essere scelto un singolo appuntamento)

martedì, 20 agosto 2019, 12:40

LA Cisl Fp Toscana Nord organizza un altro corso di preparazione a concorsi per agenti di polizia locale, per prepararsi ai prossimi concorsi che sono previsti per fine anno 2019 con il bando unico dei comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa e Stazzema, per un totale di circa 20 posti di...

lunedì, 12 agosto 2019, 11:45

Anche quest'anno, tutto pronto per il nuovo corso di storia del cinema organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema, in collaborazione con la Biblioteca Agorà di Lucca

venerdì, 9 agosto 2019, 16:19

Sistema Ambiente SpA ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time per il ruolo di Addetto Officina

venerdì, 9 agosto 2019, 15:56

Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che, giovani o meno giovani, volessero iniziare a collaborare con il nostro giornale

venerdì, 9 agosto 2019, 12:21

E' stato pubblicato dal comune l'avviso per l'assunzione di un operaio a tempo pieno e indeterminato, che si andrà ad aggiungere ai quattro entrati in servizio a maggio scorso e inseriti in pianta organica per la cura del verde pubblico e per le piccole manutenzioni