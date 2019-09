Formazione e Lavoro



Accompagnamento alla nascita: ecco il nuovo corso gratuito "Te lo dico di pancia"

giovedì, 26 settembre 2019, 09:52

Dopo le prime due edizioni dell'autunno e della primavera scorsa, torna dal 2 ottobre "Te lo dico di pancia...come ci sto, come mi sento e come cambio". È un percorso reso possibile dal progetto "Lucca in: interrelazioni in natura contro la povertà", nato grazie alla determinazione dell'assessore Ilaria Vietina e sviluppato grazie alla disponibilità e alla collaborazione attiva con il Consultorio Campo di Marte di Lucca nelle persone della Dirigente Psicologa Patrizia Fistesmaire, il gruppo delle Ostetriche e tutto il personale del consultorio stesso.



"Solitamente -spiegano gli organizzatori del corso- la maternità è raccontata come un esperienza favolosa e appagante, le donne in gravidanza sono luminose, l'allattamento è uno scambio di amore, la gioia della nascita riempie i genitori di affetto incondizionato, la mamma è da subito in completa sintonia con il neonato e sa istintivamente cosa fare. Poi accade di rimanere incinta e le cose appaiono da subito un po' diverse". "Ascoltando le donne che raccontano le loro gravidanze emerge sia la gioia dell'attesa, che tante altre emozioni e pensieri sul futuro che si sta costruendo dentro di loro, emerge l'idea che nulla sarà più uguale a prima, da figlie diventeranno madri, avranno la responsabilità della formazione di una nuova vita. Dopo il parto insieme ai racconti sulla felicità di aver portato a compimento la nascita del loro piccolo si affollano racconti sulla stanchezza, l'immobilità, sui dubbi e la consapevolezza di avere la primaria responsabilità sulla sopravvivenza del proprio bambino".



Attraverso i percorsi di "Te lo dico di pancia" viene data voce alle donne dall'attesa fino al primo anno del loro piccolo. I percorsi sono condotti dalle psicologhe, psicoterapeute della cooperativa di psicologia della famiglia di CTC.Di.Re. Si terrà il primo e terzo mercoledì del mese dalle 13 alle 15, a partire dal 2 ottobre nella stanza del Consultorio dedicata ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita e al Centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle. E' gratuito ed è organizzato dalla Cooperativa C.T.C. Di.Re in collaborazione con il Comune di Lucca. Per iscrizioni telodicodipancia@gmail.com; 3332475640.