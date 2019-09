Formazione e Lavoro



Corsi Blsd gratuiti a Lucca

giovedì, 12 settembre 2019, 08:39

Ricominciano a Lucca i corsi BLSD gratuiti organizzati da Fabrizio Bonino, istruttore certificato dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS. Il primo, in ordine di tempo, si svolgerà il giorno 16 Settembre alle ore 21 presso la Scuola Chelini di S. Vito a Lucca.

Il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell'Università di Pisa, spiegherà come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire un massaggio cardio polmonare e come utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) sottolineando il concetto per cui CHIUNQUE, in caso di emergenza, è autorizzato ad accenderlo e seguendo le istruzioni vocali, provare a salvare la vita a una persona anche senza aver partecipato a un corso specifico o essere in possesso di un attestato. I corsi, in definitiva, servono per informare le persone di come non si corra nessun rischio (di nessun genere) a prestare soccorso a un essere umano in caso di "morte improvvisa" ed è chiaro che, avendo assistito a un corso e avendo visto la semplicità dell'uso di questo elettrodomestico salvavita, l'eventuale azioni da compiere risulteranno relativamente più semplici.

Durante il corso saranno spiegate anche le manovre di disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich): pochi gesti semplici che possono, in certi casi, rivelarsi di vitale importanza.

Per partecipare al corso basta presentarsi alla Scuola Media Chelini in via delle Cornacchie, 1103 a San Vito, alle ore 20,30. Si ricorda che il corso è completamente gratuito ed aperto a tutti senza limiti di età o di nessun altro genere.

Per informazioni e per organizzare corsi BLSD gratuiti chiamare Fabrizio Bonino 342-8602303.