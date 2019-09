Formazione e Lavoro



Corso formativo su "Zooantropologia della devianza e maltrattamento animali"

domenica, 15 settembre 2019, 10:11

In lingua inglese "Link" significa legame mentre nel campo della criminologia, psichiatria e scienze investigative, indica la correlazione tra maltrattamento animali, violenza interpersonale, ecc.



Per questo Anpana ha organizzato, tramite la propria Sezione Territoriale di Lucca, a cura di Link-Italia APS, un corso formativo - rivolto a forze dell'ordine, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, infermieri, assistenti sociali, insegnanti, guardie zoofile, amanti degli animali - dal titolo "Zooantropologia della devianza Link maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o criminale". Il corsofFormativo, gratuito, si svolgerà il giorno 21/9, ore 8.30-13.00 e 14.00-18.00, presso la Sala Riunioni del Cesvot (Centro Servizi Volontariato della Toscana), in Lucca, Via Mazzini n. 70 (pressi Stazione Ferroviaria). Le lezioni saranno tenute da Francesca Sorcinelli, Presidente Link-Italia e dall'Ispettore Superiore Massimo Perrone e Assistente Scelto Michela Bosi del Nav (Nucleo Anti Violenza) del Comando Polizia Locale di Cento (Fe) che illustreranno il Progetto "Do.Min.A. (Donne Minori Animali) - Dare voce alla violenza silente".



L'iniziativa è patrocinata, oltre che dal Cesvot, dai comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio. A tutti i partecipanti sarà rilasciato Attestato di Partecipazione e, grazie agli sponsor Vet-Line e L'Albero del Sole, saranno loro offerti dei campioncini di mangime per i propri cani.



Per iscrizioni - possibilmente entro il 18/9 - contattare i numeri 389/8439734 o 366/2780347 oppure scrivere email a sezione.lucca@anpana.net. Sulla pagina Fb di Anpana Lucca il Programma Completo oppure richiedetelo al 366/2780347 (anche whatsapp).