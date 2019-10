Formazione e Lavoro



Formazione, aperte le iscrizioni al Master in Hotel Management & Digital Tourism

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:50

Fondazione Campus e Università di Pisa, con il patrocinio di Federalberghi Toscana, lanciano il nuovo Master di I livello in Hotel Management & Digital Tourism. Il percorso, in partenza a febbraio, vuole formare professionisti e manager specializzati nell’organizzazione e gestione del settore turistico alberghiero anche sulla base delle sfide presentate dalle nuove tecnologie.

Il Master è riservato a 30 studenti in possesso di un titolo di laurea - triennale, magistrale e vecchio ordinamento o equivalenti conseguiti all’estero - e a chi, già parte del circuito alberghiero, volesse approfondire le proprie conoscenze con un master.

Articolato in tre fasi - lezioni in aula in modalità executive il giovedì e il venerdì, 225 ore di stage in aziende turistiche o strutture ricettive in Italia o all’estero e final project volto ad applicare le competenze professionali acquisite - il percorso di studi vuole sviluppare le conoscenze comunicative, economiche, manageriali ed informatiche degli allievi anche attraverso una forte componente applicativa, garantita da una preponderante presenza del settore alberghiero in termini di docenti e di placement per tirocini formativi.

Nell’ambito delle professioni turistiche, il settore alberghiero offre la più variegata gamma di figure professionali; con l’avvento delle nuove tecnologie inoltre è in corso una vera e propria evoluzione del rapporto con l’ospite e del modo di fare accoglienza. Il Master in questo senso si propone di fornire a tutti i partecipanti tutte le competenze richieste dal mercato attuale così da poter entrare a far parte della nuova generazione di operatori della ricettività turistico - alberghiera. Tra i possibili esiti occupazionali in uscita dal percorso vi sono le figure di: assistente alla direzione, room division manager, housekeeping manager, concierge, responsabile servizi ricevimento (front office manager), receptionist, junior revenue manager, hotel sales manager, direttore d’albergo, social media manager e content manager.

Il Master è stato presentato con una conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale della Toscana alla presenza dell'assessore regionale Stefano Ciuoffo, il presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti ed Enrica Lemmi, direttrice del Master in Hotel Management & Digital Tourism

“La Toscana – ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Stefano Ciuoffo – deve diventare sempre di più luogo di formazione per il settore turistico e quindi l'avvio di questo master segna un tassello fondamentale per far rimanere in Italia i giovani che spesso per imparare a lavorare in questo settore se ne vanno all'estero nelle scuole di alta hotellerie europee. Una Regione che ha come aspetto economico caratterizzante il turismo, che rappresenta possibilità di rilancio anche per aree rurali o interne sprovviste di attività manifatturiere, non poteva non avere percorsi di studio che formassero i giovani a quella ‘ospitalità toscana' che accoglie i turisti con lunga tradizione. Mettere a sistema quanto già si fa ma con lo sguardo manageriale e attento alle nuove opportunità offerte dalle tecnologie farà fare quel salto di qualità a chi vuole impegnarsi in questo settore".

“Per avere successo nel settore alberghiero – commenta la Prof.ssa Enrica Lemmi, Direttore del Master in Hotel Management & Digital Tourism - non è sufficiente avere una buona conoscenza dell’industria della ricettività. È necessario possedere un mix di competenze, avere ottime capacità comunicative, saper valorizzare l’intelligenza emotiva, avere attitudine al problem solving e al team building. Queste e molte altre sono le skills che lo studente svilupperà all’interno del nostro percorso di studi”

“Abbiamo voluto patrocinare questo Master – ha dichiarato il presidente Barbetti - perché riteniamo che un settore come quello turistico, che in Toscana vale circa il 13% del Pil, meritasse un percorso formativo specifico e di alta qualità, in grado di formare futuri manager delle nostre strutture ricettive. La collaborazione con la Fondazione Campus di Lucca e l'Università di Pisa é stata molto proficua e ci ha permesso di realizzare un percorso di studi altamente professionalizzante, anche grazie all'apporto di docenti provenienti sia dal mondo delle imprese che da quello del sistema Federalberghi. Sono convinto che con questo master riusciremo a fornire un'opportunità concreta di valorizzazione dei giovani laureati, che per le nostre aziende rappresentano il futuro e un'imprescindibile opportunitá di innovazione".

Tutte le informazioni - programma completo del corso, modalità di ammissione, selezione e iscrizione - sono disponibili sul sito laureainturismo.it e sul sito dell'Università di Pisa (unipi.it). Fondazione Campus e Università di Pisa hanno inoltre organizzato una giornata di presentazione del corso martedì 19 novembre alle ore 15 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche in via Serafini 3 a Pisa.