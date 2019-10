Formazione e Lavoro



Informagiovani, tutte le offerte di lavoro

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:05

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, sia provenienti da privati che da agenzie del lavoro, pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, aggiornato all'11 ottobre.



OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. IG 72/19

SETTORE CARTARIO

Ricerca

N. 1 STAGISTA CONTABILE/AMMINISTRATIVO

Requisiti: diploma tecnico commerciale (ragioneria) o laurea ad indirizzo economico. Conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. Disponibilità immediata. Patente b auto munito.

Orario di lavoro: 9-17

Tipologia di lavoro: Tirocinio extracurriculare 6 mesi ( anche over 29)

Durata: 2 mesi

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. IG 68/19

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE UMANITARIA

Ricerca

N.2 COORDINATORI VOLONTARI

Requisiti: buona conoscenza del pacchetto Office

Orario di lavoro: Part-time

Tipologia di lavoro: collaboratore

Durata: 2 mesi

Luogo di lavoro: Lucca - Viareggio

Rif. IG 61/19

AZIENDA DISTRIBUZIONE FUMETTI e GADGET

Ricerca

N. 3 COLLABORATORI STAND LUCCA COMICS

Requisiti: Capacità comunicative e a relazionarsi con il pubblico, serietà, attitudine a lavorare in team;resistenza allo stress psico fisico ; ottima conoscenza del settore: fumetti americani, manga, fantasy, gadget, giochi da tavolo e di ruolo ;flessibilità oraria e capacità di problem solving; residenza/domicilio a Lucca e dintorni

Orario di lavoro: 9.00 – 20.00

Durata: 28/10/19- 03/11/19

Luogo di lavoro: Lucca



OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 71/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. 1 ELETTROMECCANICO DI AUTOFFICINA

Requisiti: Diploma tecnico/professionale, adesione al progetto garanzia giovani, passione per il mondo dell’automotive; completano il profilo serietà, volenterosità e dinamismo.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 70/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. 1 OPERAIO TORNITORE

Requisiti: Diploma di maturità settore meccanico (o titoli simili). Lettura di disegno meccanico. patente b auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 69/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. 1 ADDETTA/O ALLA LOGISTICA

Requisiti: laurea in ingegneria gestionale,sistemi logistici integrati, discipline economiche,conoscenza ottima del pacchetto office,adesione al progetto garanzia giovani,completano il profilo capacità organizzative e di pianificazione, dinamicità, resistenza allo stress e capacità di lavorare in squadra

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Capannori



Rif. Ig 67/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 20 OPERAI CONVERTING LINEE PIEGATI

Requisiti: Licenza media, esperienza (6 mesi), patente b, auto munito..

Orario di lavoro: 3 turni

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Piana di Lucca

Rif. Ig 66/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE AEROSPAZIALE

Requisiti: Laurea in Ingegneria meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente b, auto munito, disponibilità a trasferte.

Orario di lavoro: su turni

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 65/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO

Requisiti: Laurea in Ingegneria meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente b, auto munito, disponibilità a trasferte.

Orario di lavoro: su turni

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. Ig 64/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO

Requisiti: Laurea in Ingegneria elettronica,conoscenza della lingua inglese, patente b, auto munito, disponibilità a trasferte.

Orario di lavoro: su turni

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 63/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 TECNICO ELETTROMECCANICO

Requisiti: Esperienza, diploma elettronico/meccanico, patente b, auto munito, disponibilità a trasferte.

Orario di lavoro: su turni

Tipologia di lavoro: a tempo determinato

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 62/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 OPERAIA/O SETTORE PLASTICO

Requisiti: Esperienza, diploma, patente b.

Orario di lavoro: su turni

Durata: 6 mesi con prospettive

Luogo di lavoro: Capannori

Rif. Ig 60/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 7 OPERAI ADDETTI ALLE LINEE DI PRODUZIONE CONVERTING

Requisiti: Esperienza di almento un anno nel settore

Orario di lavoro: full time su turni

Tipologia di lavoro: a tempo determinato

Durata: 3/6 mesi

Luogo di lavoro: Altopascio



Rif. Ig 59/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. 1 STAGISTA MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA

Requisiti: Perito elettronico o elettrotecnico, valutabile anche diploma ad indirizzo meccanico. Conoscenze elettrotecniche per manutenzione delle macchine di stampa ( manutenzione a guasto e preventiva) e aggiornamento costante dei documenti della manutenzione. patente b – auto munito.

Orario di lavoro: 38 ore settimanali

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Capannori



Rif. Ig 58/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. 1 SOCIAL MEDIA MARKETING

Requisiti: Laurea Marketing o Economia, conoscenza pc, gestionale e-commerce, patente b – auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Lucca



Rif. Ig 57/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. COORDINATORE REPARTO MONTAGGIO

Requisiti: Laurea Ingegneria Meccanica, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Lettura schemi elettrici e/o disegno meccanico, patente b – auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi + 6 mesi

Luogo di lavoro: Porcari

Rif. Ig 56/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. ADDETTA/O UFFICIO ACQUISTI

Requisiti: Laurea triennale/specialistica in Economia, Finanze delle Aziende/ Mercati/ Ingegneria Gestionale, conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pc e software gestionali, patente b – auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Capannori

Rif. Ig 55/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. ADDETTA/O SVILUPPO COMMESSA

Requisiti: Laurea Economia e Commercio/ Ingegneria Gestionale, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza pc, office, internet, email patente b – auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Capannori

Rif. Ig 54/19

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per STAGE

N. ADDETTA/O ETICHETTATURA

Requisiti: Diploma, buona manualità, patente b – auto munito.

Orario di lavoro: full time

Tipologia di stage: extracurriculare giovanisì

Durata dello stage : 6 mesi

Luogo di lavoro: Lucca

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@comune.lucca.it