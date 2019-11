Formazione e Lavoro



Concorso per agenti di polizia municipale: al via la prova di preselezione

giovedì, 28 novembre 2019, 15:33

di gabriele muratori

Oltre 1300 iscritti per 19 posti da agente di polizia municipale, per i comuni di Lucca, Massarosa, Viareggio e Stazzema, si sono ritrovati questa mattina di fronte al Palasport di via delle Tagliate a San Marco, per affrontare la prima prova preselettiva del concorso per titoli ed esami. Tra i candidati in coda nelle due lunghe file, in attesa di entrare per registrarsi ed affrontare poi l'esame, molti lucchesi, molti toscani e naturalmente molti altri, tra giovani e meno giovani, provenienti da varie parti del paese, che periodicamente tentano concorsi ovunque sperando nel tanto ambito pubblico impiego. Completata la preselezione, i più meritevoli saranno ammessi a sostenere la prova fisica, che si terrà lunedì 9 dicembre al campo Coni.