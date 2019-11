Formazione e Lavoro



Formarsi lavorando: appuntamento alla Camera di Commercio

venerdì, 8 novembre 2019, 15:27

Formarsi lavorando: sgravi, bonus e agevolazioni per aziende e studenti: martedì 12 novembre nella sala dell'Oro della camera di Commercio di Lucca (Cortile Campana, 10), dalle 10 alle 13 si tiene un seminario gratuito organizzato dall'agenzia formativa Per-Corso sul contratto di apprendistato duale come strumenti crescita e occasione per aziende e giovani studenti.

Il seminario si rivolge ai datori di lavoro che possono usufruire dell'inquadramento in apprendistato dei propri dipendenti, ma anche ai consulenti del lavoro per confrontarsi sulla normativa di riferimento. L'obiettivo è fare informazioni su uno strumento vantaggioso, ancora poco utilizzato e diffuso tra le aziende. L'apprendistato di primo e terzo livello è un contratto di lavoro per la formazione e l'occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio: il datore di lavoro potrà investire in risorse giovani formandole secondo le proprie esigenze, e parallelamente lo studente potrà guadagnare mentre apprende le competenze professionali in azienda.

Durante l'incontro saranno analizzati nel dettaglio gli aspetti più salienti di questo contratto: la possibilità di ricevere sgravi retributivi per i datori di lavoro in relazione al monte ore di formazione; i bonus per le imprese che assumono in apprendistato di primo livello; le agevolazioni contributive: per le imprese con più di 10 dipendenti si applica l'aliquota del 5% della retribuzione imponibile, mentre per le imprese con meno di 10 dipendenti vi è lo sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni (dal quarto anno l'aliquota del 10%).

Il programma: alle 10 i saluti di Marialuisa Giannini di Percorso SRL e Paola Martelli del Consorzio Formetica, alle 10,30 il contratto di apprendistato di primo e terzo livello relatrice Rossana Fabiani di ANPAL Servizi, alle 11 l'esperienza di attivazione di contratti di apprendistato di I livello maturata nella IeFP con le agenzie formative relatrice Elena Vannuccini ANPAL Servizi, alle 11,30 il contratto in duale dal punto di vista delle imprese – relatore Stefano Terreni Consulente del lavoro dello Studio Commercialisti Associati di Santa Croce sull'Arno, alle 12,30 dibattito e conclusione dei lavori.

I progetti sono realizzati in partenariato tra Isi Barga, Isi Marconi, Isi Piaggia, Isi Pertini, Percorso, Campus, Cedit, Sogeseter (progetto NEOS) e Polo Fermi Giorgi, Percorso, Formetica, Cedit (Progetto TALENT).

Per informazioni e iscrizioni gratuite: 0583-333438 - 333-9349132

f.piagentini@per-corso.it - l.cagnacci@per-corso.it – m.rocchi@formetica.it