Il Bureau du Champagne dà lezione di bollicine al Campus

lunedì, 25 novembre 2019, 11:12

A lezione di bollicine con il Bureau du Champagne. L’evento, che si terrà il prossimo mercoledì 27 novembre presso la biblioteca della Fondazione Campus, coinvolgerà gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Turismo e Leonardo Taddei, delegato Ais Toscana e Ambasciatore del Bureau du Champagne per l’Italia.

Il Bureau du Champagne italiano fa capo al Comité interprofessionnel du vin de Champagne, che riunisce i vigneron e le maison di Champagne e opera a favore della vite e del vino e del territorio in cui viene prodotto anche attraverso azioni di divulgazione e formazione accademica.

La collaborazione con Campus è stata particolarmente felice perché rappresenta anche l’occasione per parlare di enoturismo e di promozione del territorio attraverso prodotti di eccellenza.

“Il caso della regione Champagne – spiega Taddei – e della città natale di questo vino, Épernay, fanno scuola e possono rappresentare un esempio anche per il sistema turistico in Italia in generale e in Toscana in particolare. Prendiamo il caso di un’azienda nota come la storica Moët & Chandon, che oggi conta 1180 ettari di vigneti e 28 chilometri di cantine sotterranee aperte al pubblico per visite guidate 7 giorni su 7. È il punto di partenza ideale per scoprire la regione. Basti pensare che ad appena 10 chilometri di distanza si trova l’abbazia benedettina Saint- Pierre d’Hautvillers, dove, nel 1668, fece ingresso il giovane monaco Dom Pierre Pérignon. Affianco alle grandi case produttive ci sono poi aziende meno note, ma dagli standard qualitativi altissimi. È un sistema di rete, che è riuscito a indirizzare il percorso turistico tra vigneron, maison, cantine e cittadine e monumenti propri del patrimonio artistico e culturale della regione”.

Per gli studenti questa lezione evento sarà anche un’importante occasione per avvicinarsi a questo mondo. Inizieranno a conoscere le basi dei metodi di degustazione delle più importanti etichette degli champagne francesi alla presenza di sommelier certificati, e poi verranno iniziati ai rituali che ruotano attorno al culto di questo vino: dall’apertura della bottiglia alla scelta del bicchiere migliore per apprezzare e saper riconoscere un vero champagne.