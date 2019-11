Formazione e Lavoro



Sette aziende LU.ME. accolgono oltre 130 giovani per il PMI Day 2019

venerdì, 15 novembre 2019, 15:10

Oltre 130 giovani accolti da 7 aziende del Progetto "LU.ME. Metalmeccanica lucchese". Anche quest'anno infatti, il progetto che mette allo stesso tavolo 10 importanti aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, partecipa al PMI Day di Confindustria Nazionale, decima edizione dellagiornata dedicata alle piccole e medie imprese, per far conoscere il lavoro di oggi e di domani

A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini e Toscotec hanno rinnovato la propria ospitalità, ricevendo stamani (venerdì 15 novembre 2019) la visita delle classi seconde sezioni B, C, E, H, I, F dell'ITIS "Fermi" di Lucca, accompagnati dagli insegnanti.

Il PMI Day è un'iniziativa che vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte dei propri stabilimenti ai giovani, pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita.