Gruppi di Auto Mutuo Aiuto in ambito oncologico

Altri articoli in Formazione e Lavoro

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:44

C’era entusiasmo a Palazzo Ducale ieri, giovedì 19 dicembre, per l’avvio dei progetti di Servizio Civile Regionale curati dal Cnv

martedì, 10 dicembre 2019, 10:05

A parlare è Roberto Maurella, direttore di Cescot Toscana Nord, l’agenzia formativa di Confesercenti per presentare il ricco catalogo di corsi per l’area lucchese. Tra le novità, il corso per la formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione e somministrazione di alimenti senza glutine

venerdì, 29 novembre 2019, 14:21

Aperta la selezione pubblica per titoli ed esami, indetta da Sistema Ambiente, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un profilo professionale di livello 6, area tecnica amministrativa, addetto organizzazione e controllo dei servizi di igiene urbana

giovedì, 28 novembre 2019, 15:33

Oltre 1300 iscritti per 19 posti da agente di polizia municipale, per i comuni di Lucca, Massarosa, Viareggio e Stazzema, si sono ritrovati questa mattina di fronte al Palasport di via delle Tagliate a San Marco, per affrontare la prima prova preselettiva del concorso per titoli ed esami

lunedì, 25 novembre 2019, 11:12

A lezione di bollicine con il Bureau du Champagne. L’evento, che si terrà il prossimo mercoledì 27 novembre presso la biblioteca della Fondazione Campus, coinvolgerà gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Turismo e Leonardo Taddei, delegato Ais Toscana e Ambasciatore del Bureau du Champagne per l’Italia

venerdì, 15 novembre 2019, 15:10

Studenti dell'ITIS Fermi hanno fatto visita agli stabilimenti delle aziende A. Celli Nonwovens, A. Celli Paper, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini e Toscotec