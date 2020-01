Formazione e Lavoro



Master in Hotel Management & Digital Tourism, iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:56

C’è ancora tempo, fino alle ore 13 di venerdì 31 gennaio, per iscriversi al nuovo executive master in Hotel Management & Digital Tourism di Fondazione Campus e Università di Pisa, con il patrocinio di Federalberghi Toscana.

Il percorso, in partenza il prossimo febbraio, vuole formare professionisti e manager specializzati nell’organizzazione e gestione del settore turistico alberghiero anche sulla base delle sfide presentate dalle nuove tecnologie e si rivolge a 30 studenti in possesso di un titolo di laurea - triennale, magistrale e vecchio ordinamento o equivalenti conseguiti all’estero - e a chi, già parte del circuito alberghiero, volesse approfondire le proprie conoscenze con un’ulteriore specializzazione.

Il Master si articola in tre fasi: lezioni in aula in modalità executive il giovedì e il venerdì, 225 ore di stage in aziende turistiche o strutture ricettive in Italia o all’estero e final project volto ad applicare le competenze professionali.



“L’obiettivo di questo progetto formativo – spiega la Prof.ssa Enrica Lemmi, direttore del Master – è sviluppare negli studenti le conoscenze comunicative, economiche, manageriali ed informatiche anche attraverso una forte componente applicativa, che viene garantita da una preponderante presenza del settore alberghiero in termini di docenti e di placement per tirocini formativi”.



Nell’ambito delle professioni turistiche, il settore alberghiero offre la più variegata gamma di figure professionali; con l’avvento delle nuove tecnologie inoltre è in corso una vera e propria evoluzione del rapporto con l’ospite e del modo di fare accoglienza. Il Master in questo senso si propone di fornire ai partecipanti tutte le competenze richieste dal mercato attuale così da poter entrare a far parte della nuova generazione di operatori della ricettività turistico - alberghiera.



Tra i possibili esiti occupazionali in uscita dal percorso vi sono le figure di: assistente alla direzione, room division manager, housekeeping manager, concierge, responsabile servizi ricevimento (front office manager), receptionist, junior revenue manager, hotel sales manager, direttore d’albergo, social media manager e content manager.



Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a contattare la segreteria del Master al numero 0583 333420 o inviando una mail all’indirizzo chiara.nicolai@fondazionecampus.it.



Programma completo del corso, modalità di ammissione, selezione e iscrizione sono inoltre disponibili sul sito laureainturismo.it e sul sito dell'Università di Pisa (unipi.it).