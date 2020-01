Formazione e Lavoro



‘Valutazione Rischio Chimico’, corso specialistico Unasf Conflavoro Pmi all’università di Pisa

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:44

Mercoledì 22 gennaio dalle 14 alle 18, al dipartimento di Chimica e chimica industriale dell’università di Pisa, si svolgerà il corso specialistico da 4 crediti formativi ‘Valutazione rischio chimico’ organizzato da Unasf Conflavoro Pmi, l’Unione nazionale sicurezza e lavoro presieduta da Enzo Capobianco.

Il corso, a cura del professor Patrizio Carrai, garantirà ai partecipanti l’acquisizione di un attestato valido come aggiornamento per Rspp e Aspp ai sensi del Dlgs 81/2008. Per programma e iscrizioni visitare unasf.conflavoro.it oppure chiamare il numero verde 800 911958.

Il corso di formazione approfondirà in modo esaustiva la materia, con focus dettagliati e un test finale sulle conoscenze apprese in relazione ai rischi che gli agenti chimici portano in un ambiente di lavoro. Rischi legati non soltanto alla sicurezza più immediata dei lavoratori, ma anche alla loro salute nel lungo periodo e in particolar modo per quanto riguarda l’equilibrio biologico.

Il corso specialistico ‘Valutazione rischio chimico’ di Unasf Conflavoro Pmi è accessibile a tutti e, in particolar modo, è rivolto ai formatori e consulenti della sicurezza, agli Rspp e Aspp, ai dirigenti e ai datori di lavoro. Il dipartimento di Chimica dell’università di Pisa si trova in Via Giuseppe Moruzzi, 13.