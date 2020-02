Formazione e Lavoro



Formazione, Open Day alla Fondazione Campus

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:10

Il prossimo venerdì 21 febbraio,dalle ore 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day dedicato al corso di laureatriennale in Scienze del Turismo e al corso post diploma Scuola MADE.

Gli studenti che desiderano accedere al corso di Laurea triennale potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e l’ammissione alla classe 2020-2021. Il corso di studi, afferente al dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, vede oltre all’ateneo pisano la partecipazione dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Questo percorso interateneo significa per gli studenti una preparazione di respiro internazionale con docenti, professionisti e personale accademico del corso provenienti dalle tre differenti realtà formative.

Il piano di studi del corso, trasversale e multidisciplinare, apre la strada a diverse carriere professionali: dalle figure tradizionalmente legate all’ospitalità alberghiera – hotel manager, revenue manager, guest relations manager, front office manager, spa manager – a quelle legate al settore del marketing e della comunicazione – tecnico di comunicazione e marketing, promotore commerciale, esperto di comunicazione e marketing dei beni culturali. Non mancano poi i ruoli preposti alla promozione turistica – destination manager, tour operator specialist, agente di viaggio, guida turistica, responsabile dell’organizzazione di eventi culturali, fiere, convegni – e le posizioni dedicate alla tutela dei beni culturali e museali.

Durante l’Open Day sarà inoltre possibile visitare la struttura, incontrare studenti, docenti e gli altri membri del Campus, come i responsabili dell’ufficio Career Service, che, grazie a contatti con oltre 700 imprese del settore, avviano i laureandi all’esperienza professionale attraverso stage altamente formativi, che spesso al termine si traducono in assunzione. Fondazione Campus vanta l’83,5% di placement a sei mesi dalla laurea triennale.

Il corso Scuola MADE in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche, da quest’anno in collaborazione con Fondazione Gualtiero Marchesi e si rivolge a tutti i giovani che vogliono specializzarsi come hospitality e restaurant manager. La particolare formula intensiva prevede sei mesi di lezioni frontali tenute da docenti universitari e professionisti del settore e un periodo di stage curriculare in Italia e all’estero. Il tasso di studenti che lavorano a sei mesi dalla certificazione ammonta in questo caso all’89%.

La giornata di orientamento post diploma si terrà nella sede di Fondazione Campus in Via del Seminario Prima 790 a Monte San Quirico, Lucca. E’ gradita la conferma della propria partecipazione tramite mail all’indirizzo segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it o telefonando allo 0583 333420. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.laureainturismo.it.